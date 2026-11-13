Марица продължава безгрешния си ход в НВЛ, ЦСКА не изпуска лидера

Женският волейболен шампион на България Марица (Пловдив) записа нова убедителна победа в Националната волейболна лига. В двубой от шестия кръг пловдивчанки се наложиха с категоричното 3:0 (25:8, 25:11, 25:13) над Дея спорт (Бургас) в зала „Строител“.

Домакините наложиха превъзходството си още в началните минути и бързо натрупаха аванс от 9:2 в първия гейм. До неговия край бургазлийки успяха да спечелят само още шест точки, а Марица поведе в резултата след 25:8. Шампионките запазиха високото си темпо и във втората част, в която отново не оставиха съмнения в превъзходството си – 25:11.

Третият гейм също премина под диктовката на „жълто-сините“. Те контролираха събитията на полето и без затруднения приключиха срещата с 25:13. Така Дея спорт допусна петото си поредно поражение в шампионата.

Марица продължава да бъде едноличен лидер в класирането с пълен актив от 15 точки. Пловдивският тим е спечелил всичките си пет изиграни срещи, без да загуби нито един гейм.

ЦСКА също се поздрави с чиста победа в другия мач от кръга, игран в зала „Строител“. Столичанки надделяха с 3:0 над втория пловдивски представител в елита – Марица 2022.

„Червените“ имаха ясно изразено преимущество през целия двубой и не позволиха на съперника да премине границата от 20 точки в нито една от частите. ЦСКА спечели първия гейм с 25:12, втория с 25:16, а третия с 25:17.

След този успех столичният състав вече има 14 точки и заема второто място, само на една зад лидера Марица. Марица 2022 пък регистрира четвъртата си загуба от началото на сезона в шест срещи и остава седми с шест точки.