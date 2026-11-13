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Димитър Илиев: 5:0? Не са ли 6, не съм доволен

Димитър Илиев: 5:0? Не са ли 6, не съм доволен

13 Ноември, 2026 21:05 412 2

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Легендата на Локомотив Пловдив коментира с ирония победата над Ботев при ветераните

Димитър Илиев: 5:0? Не са ли 6, не съм доволен - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Димитър Илиев отправи закачлив коментар към ветераните на Локомотив (Пловдив) след победата им с 5:0 над градския съперник Ботев в мач от Държавното първенство. Под публикация за двубоя легендата на „черно-белите“ написа: „Не са ли 6.. не съм доволен“.

Локомотив стигна до убедителния успех с хеттрик на Явор Въндев. Христо Златински и Стефан Саламанов добавиха по едно попадение, а резултатът остави „черно-белите“ с пет гола срещу състава на Ботев.

С репликата си Илиев направи препратка към най-голямата победа в историята на пловдивското дерби. На 28 ноември 2020 г. Локомотив победи Ботев с 6:0 на стадиона в парк „Лаута“, а Димитър Илиев беше сред емблематичните фигури на състава.

Илиев е бивш капитан на Локомотив и носител на наградата „Футболист на годината“ за 2019 и 2020 г. Коментарът му беше публикуван след двубоя на ветераните, в който Въндев се превърна в най-резултатния играч.

След успеха над Ботев ветераните на Локомотив се очаква да срещнат Металик (Сопот) в областния финал на турнира. Конкретните дата и час на мача все още не са обявени.

Източници: marica.bg, plovdiv24.bg, bnrnews.bg


Пловдив / България
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