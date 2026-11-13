Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Хамилтън предупреди Ферари: Няма да спра да настоявам за промени, докато не върнем титлата!

Хамилтън предупреди Ферари: Няма да спра да настоявам за промени, докато не върнем титлата!

13 Ноември, 2026 21:37 131 2

  • люис хамилтън-
  • ферари-
  • формула 1-
  • шарл леклер-
  • макс верстапен-
  • джордж ръсел-
  • световен шампионат-
  • пилотска титла-
  • титла при конструкторите-
  • скудерия-
  • маранело-
  • мерцедес-
  • развитие на болида-
  • аеродинамика-
  • задвижваща система-
  • сезон 2026-
  • гран при на мексико

Седемкратният световен шампион е категоричен, че ще продължи да настоява за необходимите подобрения

Хамилтън предупреди Ферари: Няма да спра да настоявам за промени, докато не върнем титлата! - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Люис Хамилтън няма намерение да прави компромиси с амбициите си във Ферари. Седемкратният световен шампион е категоричен, че ще продължи да настоява за необходимите промени в Скудерията и да налага високи стандарти, докато е част от легендарния италиански тим. Британецът вярва, че с общи усилия отборът може да се върне на върха още през следващия сезон.

Завръщането на Ферари сред водещите сили във Формула 1 беше една от основните причини Хамилтън да напусне Мерцедес и да приеме предизвикателството в Маранело. Италианският тим обаче отдавна чака нова световна титла. Последният пилот, спечелил шампионата с червен болид, беше Кими Райконен през 2007 година – сезонът, в който Хамилтън дебютира във Формула 1. При конструкторите последният триумф на Скудерията е от 2008 година.

Първата кампания на британеца с италианския отбор се оказа изключително трудна. За първи път в кариерата си той завърши цял сезон без нито едно качване на подиума. През 2026 година обаче представянето му се подобри значително и за определен период той дори изглеждаше като реален претендент за световната титла. След лятната пауза темпото му не беше достатъчно, за да остане в битката за първото място, но сега Хамилтън участва в оспорваната надпревара за второто място в крайното класиране.

Три състезания преди края на шампионата британецът е четвърти, само на една точка зад Джордж Ръсел и на 17 от Макс Верстапен. Междувременно напрежението във Ферари се увеличи след инцидента между двамата съотборници Хамилтън и Шарл Леклер в Мексико Сити. Сблъсъкът между тях лиши Скудерията от възможността да постигне привидно сигурна двойна победа.

Хамилтън е наясно, че пристигането му в Маранело означава сериозна промяна в установения баланс. Леклер е част от семейството на Ферари от години, преминал е през академията на тима и има девет победи за отбора. Монегаскът е изградил силни позиции в Скудерията, но британецът подчертава, че винаги се е стремял към професионални и добри отношения със своя съотборник.

„Той е част от този отбор от осем години, има девет победи и позициите му тук са изключително силни. Знаех, че ме очаква сериозно предизвикателство, но винаги съм се отнасял с уважение. Положих много усилия да изградя добри отношения с Шарл, за да запазим хармонията и да работим сплотено“, коментира Хамилтън.

Британецът признава, че неговият характер и начинът му на работа могат да създадат напрежение в една вече изградена структура. Той обаче не смята да променя подхода си, тъй като е убеден, че само постоянният натиск и готовността за реформи могат да изведат Ферари до желаните резултати.

„Не е лесно, когато в отбора влезе фигура като мен, защото аз съм открит и непрекъснато настоявам за промени. Поставих редица въпроси и поисках корекции, а ще продължа да го правя. Докато съм тук, това няма да се промени. Дойдох, за да печеля. За тази цел всички трябва да гребат в една посока, с еднакво темпо и сила. Натискът трябва да бъде взаимен, за да се развиваме. Искрено вярвам, че догодина можем да се борим за световната титла“, заяви световният шампион.

Хамилтън вече участва активно и в работата по развитието на бъдещия болид. Той поддържа контакт с ръководителите на отделите, отговарящи за аеродинамиката и динамиката на автомобила, като целта е да бъдат запазени положителните характеристики на настоящата машина и да бъдат отстранени слабостите в отделни детайли.

Пилотът изрази увереност и в работата на специалистите, които отговарят за задвижващата система. Според него всички звена във Ферари трябва да действат координирано, ако тимът иска отново да се бори за най-ценните отличия във Формула 1.

Посланието на Хамилтън е ясно – той не е пристигнал в Маранело просто за да завърши кариерата си с легендарния червен екип. Целта му е да помогне на Ферари да сложи край на дългото чакане за световна титла, а за постигането ѝ британецът няма намерение да се отказва от високите си изисквания.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове