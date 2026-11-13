Хамилтън предупреди Ферари: Няма да спра да настоявам за промени, докато не върнем титлата!

Люис Хамилтън няма намерение да прави компромиси с амбициите си във Ферари. Седемкратният световен шампион е категоричен, че ще продължи да настоява за необходимите промени в Скудерията и да налага високи стандарти, докато е част от легендарния италиански тим. Британецът вярва, че с общи усилия отборът може да се върне на върха още през следващия сезон.

Завръщането на Ферари сред водещите сили във Формула 1 беше една от основните причини Хамилтън да напусне Мерцедес и да приеме предизвикателството в Маранело. Италианският тим обаче отдавна чака нова световна титла. Последният пилот, спечелил шампионата с червен болид, беше Кими Райконен през 2007 година – сезонът, в който Хамилтън дебютира във Формула 1. При конструкторите последният триумф на Скудерията е от 2008 година.

Първата кампания на британеца с италианския отбор се оказа изключително трудна. За първи път в кариерата си той завърши цял сезон без нито едно качване на подиума. През 2026 година обаче представянето му се подобри значително и за определен период той дори изглеждаше като реален претендент за световната титла. След лятната пауза темпото му не беше достатъчно, за да остане в битката за първото място, но сега Хамилтън участва в оспорваната надпревара за второто място в крайното класиране.

Три състезания преди края на шампионата британецът е четвърти, само на една точка зад Джордж Ръсел и на 17 от Макс Верстапен. Междувременно напрежението във Ферари се увеличи след инцидента между двамата съотборници Хамилтън и Шарл Леклер в Мексико Сити. Сблъсъкът между тях лиши Скудерията от възможността да постигне привидно сигурна двойна победа.

Хамилтън е наясно, че пристигането му в Маранело означава сериозна промяна в установения баланс. Леклер е част от семейството на Ферари от години, преминал е през академията на тима и има девет победи за отбора. Монегаскът е изградил силни позиции в Скудерията, но британецът подчертава, че винаги се е стремял към професионални и добри отношения със своя съотборник.

„Той е част от този отбор от осем години, има девет победи и позициите му тук са изключително силни. Знаех, че ме очаква сериозно предизвикателство, но винаги съм се отнасял с уважение. Положих много усилия да изградя добри отношения с Шарл, за да запазим хармонията и да работим сплотено“, коментира Хамилтън.

Британецът признава, че неговият характер и начинът му на работа могат да създадат напрежение в една вече изградена структура. Той обаче не смята да променя подхода си, тъй като е убеден, че само постоянният натиск и готовността за реформи могат да изведат Ферари до желаните резултати.

„Не е лесно, когато в отбора влезе фигура като мен, защото аз съм открит и непрекъснато настоявам за промени. Поставих редица въпроси и поисках корекции, а ще продължа да го правя. Докато съм тук, това няма да се промени. Дойдох, за да печеля. За тази цел всички трябва да гребат в една посока, с еднакво темпо и сила. Натискът трябва да бъде взаимен, за да се развиваме. Искрено вярвам, че догодина можем да се борим за световната титла“, заяви световният шампион.

Хамилтън вече участва активно и в работата по развитието на бъдещия болид. Той поддържа контакт с ръководителите на отделите, отговарящи за аеродинамиката и динамиката на автомобила, като целта е да бъдат запазени положителните характеристики на настоящата машина и да бъдат отстранени слабостите в отделни детайли.

Пилотът изрази увереност и в работата на специалистите, които отговарят за задвижващата система. Според него всички звена във Ферари трябва да действат координирано, ако тимът иска отново да се бори за най-ценните отличия във Формула 1.

Посланието на Хамилтън е ясно – той не е пристигнал в Маранело просто за да завърши кариерата си с легендарния червен екип. Целта му е да помогне на Ферари да сложи край на дългото чакане за световна титла, а за постигането ѝ британецът няма намерение да се отказва от високите си изисквания.