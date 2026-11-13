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Еманюел Макрон иска Арсен Венгер начело на ФИФА
  Тема: Известни личности

Еманюел Макрон иска Арсен Венгер начело на ФИФА

13 Ноември, 2026 21:59 79 2

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Френският президент е предложил подкрепа на бившия мениджър на Арсенал, който все още не е решил дали ще се кандидатира срещу Джани Инфантино

Еманюел Макрон иска Арсен Венгер начело на ФИФА - 1
Снимка: sports.yahoo.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Франция Еманюел Макрон е предложил подкрепата си за евентуална кандидатура на Арсен Венгер за президент на ФИФА. Френският държавен глава се е свързал с 77-годишния специалист, за да го убеди да се включи в изборите срещу настоящия ръководител на световната футболна централа Джани Инфантино, съобщава The Telegraph.

Според публикацията Макрон е готов да потърси подкрепа за Венгер и от други държавни и правителствени ръководители. До този момент обаче бившият мениджър на Арсенал не е взел окончателно решение дали ще подаде кандидатурата си.

Крайният срок за номинациите е 18 ноември. Ако Венгер участва, той ще се изправи срещу Инфантино, който вече е заявил намерение да се бори за нов мандат начело на ФИФА. Изборите са насрочени за 18 март 2027 г. в Рабат, Мароко.

Африканският вот може да се окаже решаващ

Възможната активна роля на Макрон в кампанията предизвиква притеснения, тъй като във френското влияние има негативни нагласи в няколко африкански държави. Това може да затрудни Венгер при опита му да получи подкрепата на местните футболни федерации.

Африка е сред ключовите региони в изборите за президент на ФИФА заради броя на националните асоциации, които участват във вота. Затова евентуалната кандидатура на Венгер ще зависи не само от подкрепата на европейски представители, но и от способността му да привлече федерации извън Европа.

Венгер работи във ФИФА като ръководител на направлението за глобално развитие на футбола. Преди това французинът прекара повече от две десетилетия начело на Арсенал, с който спечели три титли на Англия. Решението му дали да се включи в надпреварата трябва да бъде взето преди изтичането на крайния срок за кандидатурите.


Франция
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