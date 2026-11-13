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Рик Маки: Сабаленка загуби игровата си идентичност

Рик Маки: Сабаленка загуби игровата си идентичност

13 Ноември, 2026 22:17 125 5

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Бившият треньор на Винъс и Серина Уилямс анализира промените в играта на четирикратната шампионка от Големия шлем

Рик Маки: Сабаленка загуби игровата си идентичност - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арина Сабаленка е загубила игровата си идентичност и това обяснява част от настоящите ѝ проблеми, смята Рик Маки – бивш треньор на сестрите Винъс и Серина Уилямс. Беларускинята е бивша №1 в женския тенис и носителка на четири титли от турнири от Големия шлем.

„Тя загуби своята игрова идентичност“, заяви Маки в коментар в социална мрежа. Според него Сабаленка в момента търси решения и все по-често напуска обичайната си зона на комфорт.

Маки обръща внимание на няколко промени в играта на Сабаленка. По думите му тя по-често излиза на мрежата, използва сечени удари и прибягва до къси топки. Според него тези елементи могат да бъдат полезни в конкретни ситуации, но не бива да се превръщат в основен начин за оставане в разиграването или в мача.

Бившият треньор на сестрите Уилямс посочва и промяна при първия сервис на тенисистката. По-честото въртене на началния удар според него е трудно за обяснение, тъй като Сабаленка разполага с мощен и ефективен сервис.

Според Маки тактическите промени вече се отразяват и на психологическото състояние на Сабаленка, както и на работата на краката ѝ. Той смята, че тя трябва отново да контролира задната линия, да задава темпото и да управлява мача независимо от развитието на резултата.

Маки е категоричен, че Сабаленка може да се върне към предишното си ниво. Той обаче не се ангажира с прогноза кога ще се случи това.


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