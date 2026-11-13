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Пореден позор: Националният отбор по футбол загуби с унизителен резултат от Исландия!

Пореден позор: Националният отбор по футбол загуби с унизителен резултат от Исландия!

13 Ноември, 2026 23:48 502 32

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0:5 в Пловдив!

Пореден позор: Националният отбор по футбол загуби с унизителен резултат от Исландия! - 1
Снимка: БГНЕС архив
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Националният отбор на България претърпя тежко поражение с 0:5 от Исландия в двубой от петия кръг на група С4 в Лигата на нациите. Скандинавците демонстрираха сериозно превъзходство и решиха изхода на двубоя още преди почивката, а след това довършиха разгрома с още три попадения.

Гостите поведоха в 17-ата минута след спорна ситуация в наказателното поле на България. Йоан Стоянов влезе в контакт с Ори Оскарсон, а реферът отсъди дузпа в полза на Исландия. Въпреки съмненията около решението, съдиите от ВАР не препоръчаха преразглеждане и наказателният удар остана в сила. Андри Гудьонсен се нагърби с изпълнението и с прецизен изстрел в долния десен ъгъл преодоля Даниел Наумов за 0:1.

Българите все още не бяха успели да се съвземат от първия гол, когато получиха нов тежък удар. Само четири минути по-късно Хордур Магнусон изпрати отлично дълго подаване зад защитата на домакините. Ори Оскарсон се възползва от свободното пространство, излезе сам срещу Наумов и с хладнокръвен завършек покачи на 2:0.

В 34-ата минута Исландия беше близо до трето попадение. Микаел Елертсон центрира от фланга, а Логи Томасон засече топката, но този път страничният стълб се оказа последната преграда пред българската врата.

Първата част се оказа успешна за гостите не само като резултат, но и като игрово представяне, макар че селекционерът им трябваше да направи две принудителни промени. Още в деветата минута Хордур Магнусон се появи на терена вместо Стефан Тордарсон, а в 29-ата Арнор Сигурдсон замени Сверир Ингасон.

След почивката кошмарът за българския тим продължи. В 52-рата минута Исландия стигна до трети гол след нелеп автогол на Емил Ценов. Защитникът опита да пресече центриране от десния фланг, но вместо да изчисти опасността, насочи топката в собствената си мрежа.

В 68-ата минута Андри Гудьонсен отново демонстрира голмайсторския си усет. Хакон Харалдсон го изведе на отлична позиция, а нападателят остана необезпокояван и с точен удар реализира второто си попадение в срещата, правейки резултата 0:4.

Крайното 0:5 беше оформено отново от Гудьонсен, който превърна вечерта в своя личен спектакъл. Даниел Наумов успя да избие центриране, но топката попадна директно в краката на исландския нападател. Той не пропусна възможността и отбеляза третия си гол в двубоя, оформяйки своя хеттрик.

Тежката загуба сложи край на надеждите на България за изкачване в Лига B. Националният тим вече няма възможност да завърши по-високо от третото място в група С4, където в момента има четири точки. Исландия е убедителен лидер с 11 пункта и продължава надпреварата с отлични позиции за промоция.


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