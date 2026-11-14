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FIA отне акредитацията на журналист заради обида към Льоклер

FIA отне акредитацията на журналист заради обида към Льоклер

14 Ноември, 2026 03:30 80 0

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Джонатан Макевой няма да отразява последните състезания от сезона във Формула 1 след коментарна публикация за пилота на Ферари

FIA отне акредитацията на журналист заради обида към Льоклер - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Международната автомобилна федерация (FIA) отне акредитацията на дългогодишния кореспондент на Daily Mail за моторни спортове Джонатан Макевой до края на сезон 2026 във Формула 1. Решението е в сила незабавно и означава, че журналистът няма да може да присъства на оставащите състезания от календара.

Причината е коментарна публикация за пилота на Ферари Шарл Льоклер, написана след инцидент с неговия съотборник Люис Хамилтън в първата обиколка на Гран при на Мексико. След сблъсъка Хамилтън постави под въпрос психическата нагласа на Льоклер. В своя текст Макевой нарече монегаския пилот „подло малко копеле“ и разказа за напрегнат разговор след състезанието с ръководителя на Ферари Фредерик Васьор.

FIA: Публикацията не отговаря на професионалните стандарти

В писмо до Daily Mail генералният мениджър на FIA Алберто Виляреал посочва: „FIA счита, че вашата статия не отговаря на професионалните стандарти, очаквани от медийните представители, акредитирани да отразяват световния шампионат на FIA във Формула 1.“

В писмото се допълва, че федерацията упражнява правото си по насоките за акредитация за сезон 2026 и отнема достъпа на Макевой „за остатъка от сезон 2026, с незабавно действие“. Насоките на FIA предвиждат, че медийната акредитация се предоставя по преценка на федерацията и може да бъде отнета.

Мярката е насочена към самия журналист, а не към Daily Mail като медия. Това означава, че изданието може да посочи друг представител за оставащите стартове. До края на сезона са планирани състезанията в Лас Вегас, Катар и Абу Даби.

Daily Mail и Екълстоун защитиха журналиста

Ръководителят на спортния отдел на Daily Mail Крис Дийн определи решението като „безпрецедентна и възмутителна атака срещу свободата на пресата“. Той заяви, че федерацията е реагирала прекалено остро на критика към един пилот и призова акредитацията на Макевой да бъде възстановена.

„Джонатан Макевой е смел и първокласен журналист, който отвежда читателите зад лъскавата фасада на Формула 1“, каза Дийн.

В защита на журналиста се изказа и бившият ръководител на Формула 1 Бърни Екълстоун. „Това е безумно. Не знам защо FIA би направила подобно нещо“, заяви той и добави, че Макевой върши „фантастична работа“.

Макевой е посветил последните 21 години на отразяването на Формула 1 за Daily Mail. През този период е пътувал десетки хиляди километри и е присъствал на почти 400 състезания, като е интервюирал личности като Бърни Екълстоун, Джеки Стюарт, Кристиан Хорнър и Макс Верстапен.

Решението на FIA не прекратява журналистическата му работа, но го лишава от достъп до падока и официалните зони на последните три кръга от сезона. Федерацията не е обявила публично дали акредитацията му ще бъде възстановена автоматично за сезон 2027.

Източници: dailymail.com, frontofficesports.com, aol.com


Мексико
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