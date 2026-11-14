Рибарски: Можем само да се извиним след 0:5 от Исландия

Атанас Рибарски определи загубата на България с 0:5 от Исландия като тежка и необяснима. След двубоя в Пловдив селекционерът заяви, че единственото, което отборът може да направи, е да се извини на феновете.

„Допуснахме гол от дузпа, после миг невнимание при втория гол. След това стана много трудно“, каза Рибарски пред Gong.bg. Той посочи още загубените единоборства, грешките при владеенето на топката и слабата организация в наказателното поле като основни причини за разгрома.

„На много места по терена губихме единоборствата, губихме топката. Много непредизвикани грешки“, добави временният селекционер.

Груев: Исландия ни превъзхождаше във всичко

Капитанът Илия Груев също призна превъзходството на съперника. „Много тежка загуба. Много елементарни и индивидуални грешки от наша страна. Мисля, че всичко е заслужено. Превъзхождаха ни във всичко“, каза футболистът на Лийдс.

Груев допълни, че България трябва бързо да насочи вниманието си към последния мач от групата срещу Естония. Двубоят е на 16 ноември.

Исландия поведе в 17-ата минута чрез Андри Гудьонсен от дузпа, а пет минути по-късно Ори Оскарсон покачи на 2:0. Емил Ценов си отбеляза автогол в 53-ата минута, преди Гудьонсен да вкара още два пъти за крайното 5:0.

Исландският щаб похвали силното начало

Селекционерът на Исландия Арнар Гунлаугсон заяви пред Fótbolti.net, че неговият отбор е бил концентриран от първата минута. „Получихме най-силните си футболисти в добра форма и те показаха на какво са способни“, каза той.

Гунлаугсон отхвърли обяснението, че резултатът се дължи единствено на слаб мач на България. Той призова вниманието да бъде насочено и към високата преса, контрола върху топката и дисциплинираната игра на Исландия.

Треньорът потвърди, че капитанът Ори Оскарсон е бил заменен на почивката заради натрупана физическа умора. Исландия ще приключи груповата фаза с домакинство на Люксембург, като успехът ще ѝ гарантира първото място.

Гудьонсен: Почти перфектен мач

Авторът на трите гола Андри Гудьонсен определи представянето на Исландия като почти перфектно. „Бяхме напълно концентрирани и играхме много добре с топката и при високата преса“, каза нападателят пред Fótbolti.net.

Ори Оскарсон, който вкара второто попадение, призна, че е очаквал по-сериозна съпротива от България. „Очаквах повече от тях, повече дух и по-трудно начало“, заяви капитанът на Исландия.

След успеха Исландия е лидер в група С4 с 11 точки. Естония е втора с 9, България е трета с 4, а Люксембург има 3 точки. Българският отбор вече няма шанс за изкачване в по-горна дивизия.

Източници: gong.bg, bnrnews.bg, fotbolti.net