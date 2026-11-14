Спортът по ТВ в събота (14 ноември)

България – Испания е сред акцентите в спортната телевизионна програма. Баскетболната среща започва в 19:00 ч. и ще бъде излъчена по Би Ти Ви Екшън. В същия час са насрочени и волейболните мачове Верона – Лубе по МАХ Спорт 2 и Шлепск – Закса по МАХ Спорт 3, както и футболните двубои Норвегия – Уелс по Диема спорт 3 и Грузия – Унгария по Диема спорт 2.

Ски, тенис и български мачове

Денят започва с триатлон от PTO Тур в Дубай по Евроспорт 2 и голф от Европейския тур по МАХ Спорт 2. От 10:45 ч. Евроспорт 1 ще предава първия манш на женския слалом за Световната купа в Леви, а вторият е от 13:45 ч.

Финалът на тенис турнира в Стокхолм е от 14:00 ч. по МАХ Спорт 1. По същото време започват два футболни мача – Марек срещу Черноморец по Диема спорт и Екзитър срещу Челтнъм по Нова спорт. Колокросът от Суперпрестиж лигата в Мерксплас е насрочен за 14:35 ч. по Евроспорт 2.

По-късно са двубоите Валядолид – Кастейон от 15:00 ч. по МАХ Спорт 4 и Косово – Израел от 16:00 ч. по Диема спорт 3. Волейболът Перуджа – Тренто започва в 16:30 ч. по МАХ Спорт 2, а Берое – Нефтохимик е от 18:45 ч. по МАХ One.

Футбол и бойни спортове вечерта

В програмата са включени още боксовото събитие „Зуфа“ от 18:00 ч. по Диема спорт и мачът Флийдууд – Транмиър от 19:30 ч. по Нова спорт. НХЛ срещата Каролина – Сиатъл започва в 20:00 ч. по МАХ Спорт 1, а от 21:00 ч. Евроспорт 2 ще излъчва третия ден от шампионата на Остин от PGA тура.

Футболната програма в 21:45 ч. включва Португалия – Дания по Диема спорт 3, Австрия – Ейре по Диема спорт, Швеция – Босна и Херцеговина по Нова спорт и Северна Ирландия – Украйна по Диема спорт. От 22:00 ч. по МАХ Спорт 2 започва галавечерта на Кейджуориърс от Лондон.

Нощната програма продължава с мача от НБА Кливлънд – Далас в 02:30 ч. по Диема спорт 2. В 04:00 ч. по МАХ Спорт 2 е предвиден двубоят Ган срещу Хокит от UFC.

Източници: trud.bg