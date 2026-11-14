Двама футболисти са пътници от ЦСКА: Гиздол не е доволен от тях

ЦСКА планира да се раздели с Джеймс Ето'о и Исак Соле през зимния трансферен прозорец, съобщава „Мач Телеграф“. Според публикацията двамата футболисти не попадат в плановете на старши треньора Маркус Гиздол, който пое отбора в края на септември.

В материала се твърди, че изявите на Ето'о и Соле са станали епизодични след назначаването на германския специалист. Като причина са посочени различията между изискванията на Гиздол и начина, по който двамата изпълняват тактическите задачи. Публикацията не посочва конкретни клубове, които да са отправили оферти за тях.

Ето'о получава ограничено игрово време

Според „Мач Телеграф“ Джеймс Ето'о е започнал като титуляр само в мача срещу Несебър за Купата на България, след като Гиздол е застанал начело на ЦСКА. Халфът е бил заменен още на почивката.

В последните два двубоя на „червените“ срещу Панатинайкос и Левски Ето'о е останал неизползвана резерва, твърди изданието. ЦСКА загуби с 1:2 от гръцкия тим на 5 ноември в Лигата на конференциите, а три дни по-късно спечели дербито с Левски с 3:0 в Първа лига.

Гиздол подготвя промени в състава

И Ето'о, и Соле са били включени в групата за гостуването на Панатинайкос, но това не е гарантирало постоянно участие в състава. Данните от последните мачове показват, че треньорът използва различни решения в зависимост от съперника и натоварения график на ЦСКА.

След победата над Левски Гиздол заяви: „Изиграхме страхотен мач. В първите 10 минути Левски беше по-добър, но после намерихме своя стил“. Думите му очертават приоритета на германеца да изгради състав, който следва изискванията му в игровия план.

Според информацията на „Мач Телеграф“ следващата стъпка за ЦСКА ще бъде да намери решение за бъдещето на Ето'о и Соле по време на зимния трансферен период. Засега няма посочени срокове, трансферни суми или конкретни отбори, свързани с евентуалното им напускане.