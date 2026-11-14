Връзката с Мончи: кой е новият човек, който ще движи процесите в Левски?

Енрико Пареше е новият футболен директор на Левски. Назначението беше обявено от клуба, а италианецът ще ръководи и координира дейността на футболния департамент, включително планирането на представителния отбор, трансферите и управлението на договорите. Левски уточни, че той ще работи в тясно сътрудничество със спортния директор и старши треньора.

„Той ще ръководи и координира дейността на футболния департамент в клуба“, посочиха от Левски при представянето на новия директор. В неговите задължения влиза и ръководенето на трансферната дейност, както и прилагането на спортната стратегия.

Връзката с Мончи

Пареше има опит в няколко от водещите клубове в Италия и Франция. В Милан е бил международен скаут с отговорности за пазарите в Европа и Южна Америка, а в Рома е работил като главен международен скаут.

В периода 2017-2019 г. той е част от структурата на Рома, когато спортен ръководител на клуба е Мончи. Според „Тема Спорт“ Пареше е управлявал процесите по наблюдение на футболисти, изграждал е вътрешна система за оценка на потенциални попълнения и е предоставял докладите си на испанеца. Окончателната дума по входящите и изходящите трансфери е била на Мончи.

Официалната информация на Левски допълва, че Пареше е работил в Рома и в периода 2021-2024 г., като е отговарял за скаутските процеси и анализа на данни. Преди да пристигне на „Герена“, той е бил ръководител на скаутския отдел на Торино.

Опит в Милан и Рен

Пареше е заемал длъжността международен скаут в Милан от 2016 до 2017 г. и от 2019 до 2021 г. През сезон 2024-2025 г. е бил директор на скаутския отдел на френския Рен, където е работил по стратегията за привличане на футболисти от международните пазари.

С назначението му Левски поставя трансферната политика, оценката на играчите и планирането на състава в рамките на една ръководна позиция. Италианецът вече ще отговаря не само за скаутската работа, но и за координацията на футболните процеси в клуба.