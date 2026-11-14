Новини
Спорт »
Баскетбол »
Барселона шокира Панатинайкос в Атина: каталунците заличиха пасив от 14 точки

Барселона шокира Панатинайкос в Атина: каталунците заличиха пасив от 14 точки

14 Ноември, 2026 09:31 113 0

  • барселона-
  • панатинайкос-
  • евролига-
  • джъстин робинсън-
  • баскетбол

Каталунците спечелиха със 76:74 в Атина след силна последна четвърт. Джъстин Робинсън донесе победата с тройка в заключителните секунди

Барселона шокира Панатинайкос в Атина: каталунците заличиха пасив от 14 точки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Барселона направи обрат от 14 точки и победи Панатинайкос със 76:74 като гост в мач от 11-ия кръг на Евролигата. Каталунците изоставаха с 43:57 преди началото на последната четвърт, но спечелиха заключителните 10 минути с 33:17. Така двата отбора останаха с по осем победи и три загуби в турнира.

Домакините започнаха по-добре, но първото полувреме завърши с минимална преднина за гръцкия тим – 33:32. Панатинайкос увеличи разликата през третата част, която спечели с 24:11, и изглеждаше близо до нов успех пред своя публика.

Барселона започна постепенно да съкращава пасива си в последната четвърт. Тайрийс Мартин отбеляза две тройки, а след нов негов далечен изстрел резултатът стана 66:63 за домакините. Джъстин Робинсън изравни при 66:66 с тройка 2:21 минути преди края.

В последните секунди Панатинайкос отново поведе със 74:73 след кош на Найджъл Хейс-Дейвис. Последната атака обаче завърши с тройка на Робинсън, чийто изстрел се отби в таблото и ринга, преди да влезе за крайното 76:74. Американецът завърши с 24 точки, а Мартин добави 13. За домакините Кендрик Нън отбеляза 19 точки, а Силвен Франсиско – 17.

Българският национал Умоджа Гибсън се завърна в състава на Барселона след лечение на контузия. Той игра 11 минути и записа две асистенции.

След срещата треньорът на Барселона Александър Секулич заяви, че е горд от отбора. „Не е лесно да играеш такъв мач на такъв терен“, каза словенският специалист пред „Мундо Депортиво“, като отбеляза и значението на добрата защита и точните стрелби в края.

Победи за Анадолу Ефес и Бешикташ

В другите мачове от кръга Анадолу Ефес се наложи със 103:91 над Виртус Болоня. Джордан Лойд беше най-резултатен за турския тим с 22 точки, като вкара шест от седемте си опита от тройката.

Бешикташ спечели с 95:91 срещу АСВЕЛ във Франция, след като навакса изоставане от 10 точки през третата четвърт. Скоти Уилбекин отбеляза 16 точки за победителите, а Тремонт Уотърс беше най-резултатен за АСВЕЛ с 26.

Анадолу Ефес и Бешикташ са с по пет победи и шест загуби, докато Виртус Болоня и АСВЕЛ имат по четири успеха и седем поражения. И четирите отбора остават извън зоната на плейофите.

Източници: mundodeportivo.com


Гърция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове