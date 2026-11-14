Барселона шокира Панатинайкос в Атина: каталунците заличиха пасив от 14 точки

Барселона направи обрат от 14 точки и победи Панатинайкос със 76:74 като гост в мач от 11-ия кръг на Евролигата. Каталунците изоставаха с 43:57 преди началото на последната четвърт, но спечелиха заключителните 10 минути с 33:17. Така двата отбора останаха с по осем победи и три загуби в турнира.

Домакините започнаха по-добре, но първото полувреме завърши с минимална преднина за гръцкия тим – 33:32. Панатинайкос увеличи разликата през третата част, която спечели с 24:11, и изглеждаше близо до нов успех пред своя публика.

Барселона започна постепенно да съкращава пасива си в последната четвърт. Тайрийс Мартин отбеляза две тройки, а след нов негов далечен изстрел резултатът стана 66:63 за домакините. Джъстин Робинсън изравни при 66:66 с тройка 2:21 минути преди края.

В последните секунди Панатинайкос отново поведе със 74:73 след кош на Найджъл Хейс-Дейвис. Последната атака обаче завърши с тройка на Робинсън, чийто изстрел се отби в таблото и ринга, преди да влезе за крайното 76:74. Американецът завърши с 24 точки, а Мартин добави 13. За домакините Кендрик Нън отбеляза 19 точки, а Силвен Франсиско – 17.

Българският национал Умоджа Гибсън се завърна в състава на Барселона след лечение на контузия. Той игра 11 минути и записа две асистенции.

След срещата треньорът на Барселона Александър Секулич заяви, че е горд от отбора. „Не е лесно да играеш такъв мач на такъв терен“, каза словенският специалист пред „Мундо Депортиво“, като отбеляза и значението на добрата защита и точните стрелби в края.

Победи за Анадолу Ефес и Бешикташ

В другите мачове от кръга Анадолу Ефес се наложи със 103:91 над Виртус Болоня. Джордан Лойд беше най-резултатен за турския тим с 22 точки, като вкара шест от седемте си опита от тройката.

Бешикташ спечели с 95:91 срещу АСВЕЛ във Франция, след като навакса изоставане от 10 точки през третата четвърт. Скоти Уилбекин отбеляза 16 точки за победителите, а Тремонт Уотърс беше най-резултатен за АСВЕЛ с 26.

Анадолу Ефес и Бешикташ са с по пет победи и шест загуби, докато Виртус Болоня и АСВЕЛ имат по четири успеха и седем поражения. И четирите отбора остават извън зоната на плейофите.

Източници: mundodeportivo.com