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Спърс продължават наказателната акция в НБА: 11 поредни победи

Спърс продължават наказателната акция в НБА: 11 поредни победи

14 Ноември, 2026 10:18 88 0

  • сан антонио спърс-
  • голдън стейт уориърс-
  • стефон касъл-
  • виктор уембаняма-
  • нба

Стефон Касъл вкара 32 точки, а Виктор Уембаняма записа дабъл-дабъл при успеха със 123:85

Спърс продължават наказателната акция в НБА: 11 поредни победи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сан Антонио Спърс разгроми Голдън Стейт Уориърс със 123:85 и записа 11-а поредна победа в Националната баскетболна асоциация. Успехът остави тима без загуба в турнира за Купата на НБА, а Стефон Касъл беше най-резултатен с 32 точки.

Касъл добави пет борби и шест асистенции, като реализира 12 от 18 стрелби от игра и пет от осем опита от тройката. Той подобри досегашния си личен рекорд от 24 точки, поставен срещу Оклахома Сити в първия мач за сезона.

Спърс решиха мача още преди почивката

Сан Антонио започна двубоя с 18 безответни точки, а след първата четвърт водеше с 38:14. Голдън Стейт реализира само пет от 25-те си стрелби в началните 12 минути. На почивката разликата беше 30 точки – 63:33.

Преднината на домакините достигна 43 точки през третата четвърт, което позволи на треньорския щаб на Сан Антонио да извади титулярите и основните си резерви за последната част. Уориърс не успяха да намерят отговор на агресивната защита и слабия си старт в нападение.

Уембаняма с 121-ви дабъл-дабъл

Виктор Уембаняма завърши с 12 точки и 12 борби за 21 минути на паркета. Френският център записа 121-вия дабъл-дабъл в кариерата си, а Келдън Джонсън добави 18 точки за победителите.

За Голдън Стейт Ел Джей Крайър беше най-резултатен с 20 точки, а Чарлз Баси вкара 11. Стивън Къри не игра заради контузия в дясната коса коремна мускулатура, получена при загубата от Хюстън в сряда.

Сан Антонио ще продължи серията си с гостуване на Юта Джаз на 15 ноември. Голдън Стейт ще търси прекъсване на негативната серия при визитата си на Ню Орлиънс Пеликанс на 16 ноември.


САЩ
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