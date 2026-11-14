Испански треньор е все по-близо до националния отбор: Гонзо води преговори

Испански треньор е фаворит за нов селекционер на мъжкия национален отбор на България. Името му засега се пази в тайна, а разговорите с кандидатите продължават, съобщава „Мач Телеграф“.

Българският футболен съюз е намалил списъка до четирима треньори. Испанецът е сред тях и към момента изглежда като предпочитания вариант за наследник на временния селекционер Атанас Рибарски.

Кандидатите трябва да дойдат в България

Изискването на БФС е всеки от четиримата кандидати да посети България. Така президентът на съюза Георги Иванов ще може да води преговорите с тях лично, а не дистанционно.

По време на посещението си треньорите ще имат възможност да разгледат базата на националния отбор в Бояна. Там представителният тим провежда лагерите си по време на паузите за срещите на националните отбори.

Окончателен избор все още няма

Испанският специалист е определян като фаворит, но това не означава, че назначението му е решено. Преговорите продължават и развоят им може да промени избора на БФС. Името на кандидата и срокът за приключване на процедурата не са обявени.