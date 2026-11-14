Определиха наказанието на вратаря, чийто брутален фаул доведе до смъртта на футболист

Вратарят на ФК Андора Хесус Овоно беше наказан със спиране на правата за 12 мача заради нарушението срещу нападателя на Тенерифе Хесус де Мигел. Решението е на Дисциплинарната комисия към Кралската испанска футболна федерация и представлява максималната санкция, предвидена за описаното нарушение.

Сблъсъкът стана в добавеното време на мача между Тенерифе и Андора от испанската Сегунда дивисион. Овоно излезе в единоборство за топката с високо вдигнат крак и удари Де Мигел. Нападателят получи медицинска помощ на терена, беше изнесен на носилка и откаран в болница, където почина на следващия ден.

Главният съдия Мануел Анхел Перес Ернандес описа в доклада си, че вратарят е използвал прекомерна сила при игровата ситуация. Въз основа на този доклад дисциплинарният орган квалифицира действието като тежко нарушение и наложи наказание от 12 срещи.

Решението е отделно от разследването на испанската полиция за обстоятелствата около смъртта на Хесус де Мигел. Спортната санкция не представлява съдебно установяване на вина, а се отнася до нарушението на футболните правила.

След трагичния инцидент Овоно заяви, че това са „най-трудните дни в живота ми“. Вратарят допълни, че изпитва огромна болка заради загубата на Де Мигел и ще приеме последиците от случилото се с необходимото уважение.

Решението на дисциплинарната комисия може да бъде обжалвано пред Апелативната комисия в 10-дневен срок. До произнасянето по евентуална жалба наказанието остава в сила.

Самият мач между Тенерифе и Андора беше прекратен след инцидента при резултат 2:2. Испанската федерация впоследствие го обяви за приключил при този резултат, без да се доиграват оставащите минути.

Източници: rtve.es, elpais.com