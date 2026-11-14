Удар по Байерн: Алфонсо Дейвис напусна терена само след 5 минути

Алфонсо Дейвис напусна терена още в петата минута при победата на Канада с 3:2 над Гватемала в първия четвъртфинален мач от Лигата на нациите на КОНКАКАФ. Капитанът на канадците получи неуточнена контузия и не успя да продължи срещата.

Дейвис се подхлъзна в собственото си наказателно поле, докато се връщаше при атака на домакините. Той се изправи и опита да блокира последвалия удар, но след това седна на терена и даде знак към резервната скамейка, че трябва да бъде заменен. Защитникът напусна видимо разочарован.

„Това е контузия в долната част на тялото в момента“, заяви помощник-треньорът на Канада Мауро Биело след мача. Точният характер на травмата ще стане ясен след допълнителните медицински прегледи.

Нов проблем след тежка контузия

Мачът срещу Гватемала беше първият старт на Дейвис за националния отбор след скъсването на кръстна връзка и увреждането на менискуса през март 2025 г. След възстановяването си 26-годишният ляв защитник имаше и няколко мускулни проблема, които го ограничиха през миналия сезон.

Преди двубоя с Гватемала Дейвис отново беше получил почивка в клубния си отбор. При победата на Байерн Мюнхен с 2:1 над Майнц той се появи в игра едва около 70-ата минута, след като треньорският щаб прецени, че все още не е готов да изкара два почти пълни мача в кратък период.

В началото на сезона Дейвис изглеждаше в добра физическа форма и получаваше възможности както на левия бек, така и по лявото крило. Новата травма обаче идва в момент, когато Байерн вече има сериозни кадрови проблеми.

Байерн чака медицинските резултати

Германският шампион е без Исмаел Саибари, Серж Гнабри, Джамал Мусиала и Луис Диас. Саибари се възстановява от скъсване на синдесмозната връзка, а Гнабри е извън състава заради мускулна травма. И двамата се очаква да пропуснат остатъка от годината, докато Мусиала и Диас вече са подновили част от тренировките с отбора.

Канада ще се изправи отново срещу Гватемала в понеделник в Торонто за втория мач от четвъртфиналния сблъсък. Участието на Дейвис в срещата ще зависи от резултатите от медицинските изследвания.

Източници: goal.com, sportsnet.ca