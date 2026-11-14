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Техническият директор на БФС след резила срещу Исландия: Извиняваме се на цяла България

Техническият директор на БФС след резила срещу Исландия: Извиняваме се на цяла България

14 Ноември, 2026 11:48 474 12

  • кирил котев-
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  • национален отбор

Той изрази надежда в понеделник срещу Естония в Талин играчите да покажат съвсем различно лице

Техническият директор на БФС след резила срещу Исландия: Извиняваме се на цяла България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев направи пред БТА своя коментар за тежкото поражение на националния отбор от Исландия с 0:5 в петък вечер на стадион “Христо Ботев” в Пловдив.

Срещата от 5-ия кръг в група С/4 на турнира на УЕФА Лига на нациите напрактика сложи край на надеждите на българския тим, че може да се пребори за промоция в Лига В или поне за участие на плейоф. По същото време се игра срещата Люксембург - Естония, спечелена от балтийската страна с 1:0. Така гостуването в понеделник в Талин има значение за класирането за домакините, които заемат 2-ата позиция с 9 точки, докато Исландия има 11. България е на 3-ата позиция с 4 и ще се надява поне да я запази.

“Срамен резултат – извиняваме се на цяла България, която не заслужава да вижда националния си отбор в такова състояние. Допуснахме твърде много леки и непредизвикани грешки, които съперникът наказа. За съжаление свалихме гарда и когато противникът те превъзхожда във всеки един компонент от играта, се стига до разгром”, заяви Котев.

Той изрази надежда в понеделник срещу Естония в Талин играчите да покажат съвсем различно лице. “Вижте, към днешна дата това са най-добрите български футболисти, с които разполагаме. Ние взимаме най-доброто от клубовете. Ето защо се надявам в предстоящия мач с Естония тези играчи да се представят по коренно различен начин и най-вече да защитят честта на България”, завърши техническият директор на БФС.


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