Хесус Овоно получи 12 мача наказание за фаталния сблъсък

Вратарят на ФК Андора Хесус Овоно беше наказан с лишаване от състезателни права за 12 мача заради сблъсъка с нападателя на Тенерифе Хесус де Мигел, който почина след инцидента. Решението на Дисциплинарната комисия към Кралската испанска футболна федерация бе обявено в петък, 13 ноември, и представлява максималната санкция по приложената разпоредба.

Инцидентът стана на 2 ноември по време на мача от второто ниво на испанския футбол между Тенерифе и ФК Андора. В добавеното време Овоно излезе далеч от наказателното си поле, за да пресече висока топка, и се сблъска тежко с 30-годишния Де Мигел. Вратарят получи директен червен картон, а нападателят беше откаран в болница в Санта Крус де Тенерифе. На следващия ден клубът съобщи за смъртта му.

Федерацията посочва, че дисциплинарното решение се базира на описанието в официалния доклад на съдията. В него е записано, че Овоно е бил отстранен заради „насилствен удар с вдигнат крак в гърдите на съперник с употреба на прекомерна сила при игрова ситуация“.

Комисията отчита начина, по който е извършено нарушението, силата на удара и факта, че Де Мигел е получил медицинска помощ на терена и е бил изнесен на носилка. В решението се отбелязва и последвалата смърт на футболиста. Според комисията съвкупността от тези обстоятелства обосновава наказанието в максималния му размер от 12 мача.

След смъртта на Де Мигел Овоно заяви, че трудно намира думи, с които да опише случилото се. „Това са най-тежките дни в живота ми. Изпитвам огромна болка от загубата на Хесус и мисля за него, за семейството му и за всички хора, които са го обичали“, каза вратарят в изявление, разпространено от ФК Андора.

Овоно е национал на Екваториална Гвинея. След трагедията той не попадна в състава на страната за мачовете от квалификациите за Купата на африканските нации. Треньорът на ФК Андора Карлес Мансо заяви, че решението дали и кога вратарят ще се върне към футбола зависи от самия него.

По случая е започнало и съдебно разследване под надзора на испанските власти. То е стандартна процедура при смърт, настъпила по непредвидени и ненасилствени обстоятелства, а прокуратурата определи наказателно производство срещу Овоно като малко вероятно.