Петър Величков поиска оставката на Георги Иванов след тежкия провал срещу Исландия

Бившият член на Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз Петър Величков реагира изключително остро след разгромното поражение на националния отбор с 0:5 от Исландия. Някогашният съратник на Димитър Бербатов не скри разочарованието си от случващото се в българския футбол и отправи директен призив за оставката на президента на БФС Георги Иванов.

В публикация в социалните мрежи Величков припомни обещанията, дадени от Иванов при поемането на ръководството на футболната централа, и направи равносметка на развитието на националния тим през последните три години. Според него резултатите категорично показват, че очакванията не са оправдани.

Бившият член на Изпълкома акцентира върху поредицата от разочароващи резултати на България – поражението с 0:5 от Исландия, което според него допълва общ резултат 0:8 срещу този съперник в двата двубоя. Той припомни също загубата от Люксембург на българска земя и равенството 0:0 с Естония.

Величков изрази недоволство и от позицията на България в световната ранглиста на ФИФА, както и от слабия интерес към националния отбор. По думите му едва около 300 зрители са присъствали на последния мач. Той постави под въпрос и решението срещите на представителния ни тим да се провеждат в Пловдив, след като първоначално беше изтъкнато, че в София интересът към отбора е недостатъчен.

Критиките на Величков не се ограничиха само до Георги Иванов. Той отправи иронични забележки към ръководните фигури в българския футбол, като спомена Христо Стоичков и постави под съмнение резултатите от работата на настоящото управление.

Според него най-категоричната оценка за състоянието на националния отбор е дошла от малцината зрители на стадиона, които многократно са скандирали „Оставка“.

В края на публикацията си Петър Величков постави въпроса дали не е настъпил моментът Георги Иванов и Христо Стоичков да се оттеглят от ръководните си позиции. Той завърши с категоричен призив към президента на БФС да напусне поста си и с настояване Стоичков да стои далеч от управлението на българския футбол.