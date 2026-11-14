Георги Русев призна превъзходството на Исландия: Не сме на тяхното ниво

Футболният национал Георги Русев не потърси оправдания след тежкото поражение на България с 0:5 от Исландия в двубой от Лигата на нациите. Крилото призна, че съперникът е показал значително по-високо ниво и напълно заслужено е стигнал до убедителния успех.

След срещата Русев беше откровен в оценката си за представянето на „лъвовете“. Според него българският състав е положил усилия и е имал необходимата мотивация, но разликата в класите между двата отбора е била очевидна още на терена.

„Толкова си можем. Не сме на нивото на Исландия, видя се. Те бяха с класи над нас във всяко естество и закономерно ни победиха с такъв резултат. Имахме достатъчна мотивация, опитвахме се да тичаме, просто се видя на терена – техният отбор е по-добър и за съжаление вкараха толкова голове“, коментира националът.

Футболистът подчерта, че отборът няма намерение да се оправдава с обстоятелства след тежкия резултат. По думите му България не е успяла да създаде достатъчно опасности пред противниковата врата, а опитите да промени развоя на срещата са довели до повече свободни пространства за исландците.

Русев призова съотборниците си да насочат вниманието си към следващия двубой и да дадат всичко от себе си в последното изпитание от турнира.

„Няма какво да се оправдаваме, гледаме следващия мач и така. Не успяхме да създадем ситуации, напротив – повече се оголихме и резултатът стана доста сериозен. Ще направим всичко възможно. Ние сме хората тук и трябва да дадем максимума в последния мач“, добави Георги Русев.