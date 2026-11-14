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Лоши новини за България и ЦСКА: Теодор Иванов отпадна от състава за мача с Естония

Лоши новини за България и ЦСКА: Теодор Иванов отпадна от състава за мача с Естония

14 Ноември, 2026 14:42 415 10

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22-годишният бранител е получил контузия, която няма да му позволи да вземе участие в гостуването

Лоши новини за България и ЦСКА: Теодор Иванов отпадна от състава за мача с Естония - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Защитникът на ЦСКА Теодор Иванов няма да бъде на разположение на националния селекционер Атанас Рибарски за последния двубой на България от настоящото издание на Лигата на нациите. 22-годишният бранител е получил контузия, която няма да му позволи да вземе участие в гостуването на Естония на 16 ноември в Талин.

Иванов беше сред резервите при тежкото поражение с 0:5 от Исландия на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив, но така и не се появи в игра. Впоследствие травмата е наложила отпадането му от състава за предстоящото пътуване до Естония.

На негово място в националния отбор ще бъде повикан Валентин Антов. Защитникът на италианския Монца ще се присъедини към „лъвовете“ и ще бъде на разположение на Рибарски за заключителната среща от турнира.

Проблемът с контузията на Теодор Иванов обаче не засяга единствено националния тим. Травмата на младия бранител създава главоболия и в клубния му отбор ЦСКА, където той е сред капитаните.

Участието му в първия мач на „червените“ след паузата за националните отбори остава под въпрос. В следващия кръг от efbet Лига тимът на Маркус Гиздол ще гостува на Ботев Пловдив. Двубоят е насрочен за следващата неделя, а към момента не е ясно дали Иванов ще успее да се възстанови навреме, за да попадне в плановете на германския специалист.


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