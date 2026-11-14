Лоши новини за България и ЦСКА: Теодор Иванов отпадна от състава за мача с Естония

Защитникът на ЦСКА Теодор Иванов няма да бъде на разположение на националния селекционер Атанас Рибарски за последния двубой на България от настоящото издание на Лигата на нациите. 22-годишният бранител е получил контузия, която няма да му позволи да вземе участие в гостуването на Естония на 16 ноември в Талин.

Иванов беше сред резервите при тежкото поражение с 0:5 от Исландия на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив, но така и не се появи в игра. Впоследствие травмата е наложила отпадането му от състава за предстоящото пътуване до Естония.

На негово място в националния отбор ще бъде повикан Валентин Антов. Защитникът на италианския Монца ще се присъедини към „лъвовете“ и ще бъде на разположение на Рибарски за заключителната среща от турнира.

Проблемът с контузията на Теодор Иванов обаче не засяга единствено националния тим. Травмата на младия бранител създава главоболия и в клубния му отбор ЦСКА, където той е сред капитаните.

Участието му в първия мач на „червените“ след паузата за националните отбори остава под въпрос. В следващия кръг от efbet Лига тимът на Маркус Гиздол ще гостува на Ботев Пловдив. Двубоят е насрочен за следващата неделя, а към момента не е ясно дали Иванов ще успее да се възстанови навреме, за да попадне в плановете на германския специалист.