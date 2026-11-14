Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски преговаря за по-голяма билетна квота за гостуването на Олимпик Марсилия

Левски преговаря за по-голяма билетна квота за гостуването на Олимпик Марсилия

14 Ноември, 2026 15:36 82 1

  • левски-
  • олимпик марсилия-
  • билети-
  • фенове-
  • велодром-
  • уефа

От клуба увериха, че ще публикуват допълнителна информация в официалните си канали

Левски преговаря за по-голяма билетна квота за гостуването на Олимпик Марсилия - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ръководството на Левски работи по организацията за предстоящото гостуване на Олимпик Марсилия, като основната цел на клуба е да осигури възможно най-много билети за своите привърженици на стадион „Велодром“.

От „Герена“ съобщиха, че вече са в ход разговори с френския клуб, местните власти, полицията и УЕФА. Целта е да бъдат уточнени всички детайли около присъствието на гостуващите фенове и да се гарантират необходимите условия за сигурност.

Заради големия интерес от страна на „сините“ привърженици Левски се стреми да договори възможно най-голяма билетна квота. На този етап обаче преговорите продължават и все още няма окончателно решение нито за броя на пропуските, нито за начина, по който те ще бъдат разпространявани.

От клуба увериха, че ще публикуват допълнителна информация в официалните си канали веднага след като организацията бъде окончателно уточнена.

Ето и пълното съобщение на Левски:

„Левскари,

Във връзка с огромния интерес към предстоящия ни мач срещу „Олимпик“ (Марсилия), бихме искали да ви предоставим актуална информация относно организацията за билетите за нашите привърженици.

ПФК „Левски“ води текущи разговори с „Олимпик“ (Марсилия), местните власти, полицията и УЕФА, за да финализира организацията за гостуващите фенове.

Наш приоритет е да осигурим възможно най-голямата квота билети за нашите привърженици, като същевременно гарантираме спазването на всички необходими изисквания за безопасност и сигурност.

Тъй като разговорите все още продължават, окончателната бройка билети и редът за тяхната продажба все още не са потвърдени.

Ще ви предоставим допълнителна информация чрез нашите официални канали веднага щом бъде взето окончателно решение“.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове