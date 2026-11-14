Левски преговаря за по-голяма билетна квота за гостуването на Олимпик Марсилия

Ръководството на Левски работи по организацията за предстоящото гостуване на Олимпик Марсилия, като основната цел на клуба е да осигури възможно най-много билети за своите привърженици на стадион „Велодром“.

От „Герена“ съобщиха, че вече са в ход разговори с френския клуб, местните власти, полицията и УЕФА. Целта е да бъдат уточнени всички детайли около присъствието на гостуващите фенове и да се гарантират необходимите условия за сигурност.

Заради големия интерес от страна на „сините“ привърженици Левски се стреми да договори възможно най-голяма билетна квота. На този етап обаче преговорите продължават и все още няма окончателно решение нито за броя на пропуските, нито за начина, по който те ще бъдат разпространявани.

От клуба увериха, че ще публикуват допълнителна информация в официалните си канали веднага след като организацията бъде окончателно уточнена.

Ето и пълното съобщение на Левски:

„Левскари,

Във връзка с огромния интерес към предстоящия ни мач срещу „Олимпик“ (Марсилия), бихме искали да ви предоставим актуална информация относно организацията за билетите за нашите привърженици.

ПФК „Левски“ води текущи разговори с „Олимпик“ (Марсилия), местните власти, полицията и УЕФА, за да финализира организацията за гостуващите фенове.

Наш приоритет е да осигурим възможно най-голямата квота билети за нашите привърженици, като същевременно гарантираме спазването на всички необходими изисквания за безопасност и сигурност.

Тъй като разговорите все още продължават, окончателната бройка билети и редът за тяхната продажба все още не са потвърдени.

Ще ви предоставим допълнителна информация чрез нашите официални канали веднага щом бъде взето окончателно решение“.