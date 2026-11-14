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България ще бъде в четвърта урна на жребия за Евро 2028

България ще бъде в четвърта урна на жребия за Евро 2028

14 Ноември, 2026 16:04 368 21

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Разпределението на националните отбори ще бъде направено според представянето им в различните дивизии на Лигата на нациите

България ще бъде в четвърта урна на жребия за Евро 2028 - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националният отбор на България ще бъде разпределен в четвърта урна при жребия за квалификациите за Европейското първенство през 2028 година. Церемонията по определянето на групите е насрочена за 6 декември.

Причината за по-неблагоприятната позиция на „лъвовете“ е, че тимът не успя да спечели своята група C4 в Лигата на нациите. Подобно постижение щеше да осигури на България място в трета урна и потенциално по-добри условия при жребия.

Разпределението на националните отбори ще бъде направено според представянето им в различните дивизии на Лигата на нациите. В първа урна ще попаднат тимовете, завършили на първите три места в групите на Лига А. Втората ще включва четвъртите отбори от най-високото ниво, както и първите два състава от всяка група в Лига B.

В трета урна ще бъдат поставени завършилите на трето и четвърто място в Лига B, както и победителите в групите на Лига C. Останалите национални отбори от третото ниво, сред които е и България, ще бъдат в четвърта урна. Петата е предназначена за представителите на Лига D.

При предишния цикъл на европейските квалификации също беше използвано представянето в Лигата на нациите за определяне на урните. Тогава обаче подреждането се базираше на общата класация на участниците в турнира.

Европейското първенство през 2028 година ще се проведе между 9 юни и 9 юли. Домакини на големия футболен форум ще бъдат Англия, Шотландия, Уелс и Република Ирландия.


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