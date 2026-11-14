Иван Иванов отпадна драматично на четвъртфинал във Вале до Лобо

Иван Иванов отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис на твърда настилка във Вале до Лобо, Португалия. Поставеният под номер 7 в основната схема 18-годишен варненец загуби от руснака Павел Лагутин с 1:6, 6:2, 6:7(9) в оспорван двубой.

Надпреварата е от сериите M25 на Международната федерация по тенис и е с награден фонд 30 000 долара. Лагутин, който заема 390-о място в световната ранглиста, стигна до успеха след обрат в развитието на мача и драматична развръзка в решителния тайбрек.

Иванов започна трудно срещата и изостана с 0:4 гейма. Българинът не успя да намери отговор на силната игра на съперника, който контролираше разиграванията и затвори първата част с 6:1.

Във втория сет варненецът промени ритъма на играта си и поведе с 3:1. Иванов продължи да поставя Лагутин под напрежение, а в заключителната фаза спечели три поредни гейма, за да изравни резултата след 6:2.

Решителният трети сет предложи равностойна битка. Лагутин проби подаването на Иванов и поведе с 4:2, но българинът веднага върна пробива. След това двамата задържаха сервисите си и стигнаха до тайбрек.

В него Иванов достигна до мачбол при 6:5 точки в своя полза, но не успя да приключи срещата. Лагутин отговори с няколко силни разигравания и получи три възможности да затвори двубоя. Българинът ги отрази, но руснакът реализира четвъртия си мачбол и спечели тайбрека с 11:9.

Така Иванов приключва участието си на сингъл във Вале до Лобо след две победи. Преди четвъртфинала той се наложи над представителя на домакините Жоао Домингеш в три сета.