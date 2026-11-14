Кирил Десподов се завърна с асистенция при победа на ПАОК

Кирил Десподов се завърна в игра след близо осеммесечно отсъствие и помогна на ПАОК да победи Партизан Белград с 3:1 в контролна среща на стадион „Тумба“ в Солун. Капитанът на българския национален отбор влезе през второто полувреме, а в 78-ата минута изпълни ъглов удар, от който Мади Камара оформи крайния резултат.

Двубоят беше част от празненствата по повод стогодишнината на ПАОК. Преди началото привържениците на двата клуба, които поддържат дългогодишни приятелски отношения, проведоха общо шествие към стадиона.

Партизан поведе през първата част с попадение на Демба Сек, но ПАОК изравни чрез Джонджо Кени преди почивката. Малко след началото на второто полувреме Батист Сантамария вкара за 2:1, а Камара добави третия гол след центрирането на Десподов.

За българския футболист това беше първо участие след продължителното възстановяване от травма. Последният му мач беше на 22 март срещу Волос, когато той влезе като резерва. Впоследствие Десподов претърпя операция на големия пръст на крака през май, а рехабилитацията му продължи по-дълго от очакваното.