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Карлос Насар вдигна 190 кг и подобри световния си рекорд в Пловдив!

Карлос Насар вдигна 190 кг и подобри световния си рекорд в Пловдив!

14 Ноември, 2026 20:05 652 4

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Сред присъстващите на турнира бяха и редица спортни легенди

Карлос Насар вдигна 190 кг и подобри световния си рекорд в Пловдив! - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Карлос Насар продължава да впечатлява с изключителните си постижения. Българският щангист направи неофициален световен рекорд в изтласкването в категория до 95 килограма, след като се справи с тежест от 190 кг по време на мемориалния турнир „Милен Добрев“ в Пловдив.

Така олимпийският шампион от Париж подобри с пет килограма собственото си върхово постижение от Световното първенство в Нинбо, Китай, проведено преди десет дни. Рекордът обаче няма да бъде признат официално, тъй като състезанието в Пловдив не е част от календара на Международната федерация по вдигане на тежести (IWF).

Насар демонстрира впечатляваща сила и в друг свой опит, като в изтласкването се справи с лекота и с тежест от 210 кг.

Припомняме, че на шампионата в Нинбо българинът постави три световни рекорда – 185 кг в изтласкването, 230 кг в изхвърлянето и 415 кг в двубоя. С тези постижения той спечели четвърта поредна световна титла, оставяйки съперниците си далеч зад себе си.

Постижението му в Пловдив предизвика бурни овации. Препълнената до краен предел зала се изправи на крака, за да аплодира поредния впечатляващ момент в кариерата на най-добрия български щангист.

Сред присъстващите на турнира бяха и редица спортни легенди – Христо Бонев, Николай Бухалов, Асен Златев и Йордан Йовчев.

Мемориалният турнир носи името на Милен Добрев – последния олимпийски шампион на Пловдив, който завоюва златния медал в категория до 94 килограма на Игрите в Атина през 2004 година.


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