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Денислав Бърдаров с 21 точки при шеста победа на Халкбанк
  Тема: Български спортни успехи

Денислав Бърдаров с 21 точки при шеста победа на Халкбанк

14 Ноември, 2026 21:46 422 1

  • денислав бърдаров-
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  • волейбол

Българският национал беше най-резултатен при успеха с 3:0 над Султанбейли Беледийе. Матей Казийски получи почивка и не игра

Денислав Бърдаров с 21 точки при шеста победа на Халкбанк - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Халкбанк записа шеста поредна победа в турската Ефелер лига. Тимът от Анкара, воден от Радостин Стойчев, се наложи с 3:0 над Султанбейли Беледийе в мач от шестия кръг, като спечели отделните геймове с 25:23, 25:20 и 25:17.

Най-резултатен за победителите беше българският национал Денислав Бърдаров. Той завърши срещата с 21 точки, като записа два блока и един ас. Бърдаров постигна 72% ефективност в атака, 60% позитивно посрещане и показател плюс 14.

Сам Деру и Халил Куртулуш добавиха по 7 точки за Халкбанк. Матей Казийски получи почивка и не се появи в игра. За Султанбейли Беледийе Йълмаз Юнер реализира 12 точки и беше единственият играч на тима с двуцифров актив.

След успеха Халкбанк е на второ място във временното класиране със 17 точки и шест победи от шест мача. В следващия кръг отборът ще гостува на Истанбул Генчлик. Срещата е насрочена за 22 ноември от 13:00 часа българско време.


Турция
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