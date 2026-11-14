Денислав Бърдаров с 21 точки при шеста победа на Халкбанк

Халкбанк записа шеста поредна победа в турската Ефелер лига. Тимът от Анкара, воден от Радостин Стойчев, се наложи с 3:0 над Султанбейли Беледийе в мач от шестия кръг, като спечели отделните геймове с 25:23, 25:20 и 25:17.

Най-резултатен за победителите беше българският национал Денислав Бърдаров. Той завърши срещата с 21 точки, като записа два блока и един ас. Бърдаров постигна 72% ефективност в атака, 60% позитивно посрещане и показател плюс 14.

Сам Деру и Халил Куртулуш добавиха по 7 точки за Халкбанк. Матей Казийски получи почивка и не се появи в игра. За Султанбейли Беледийе Йълмаз Юнер реализира 12 точки и беше единственият играч на тима с двуцифров актив.

След успеха Халкбанк е на второ място във временното класиране със 17 точки и шест победи от шест мача. В следващия кръг отборът ще гостува на Истанбул Генчлик. Срещата е насрочена за 22 ноември от 13:00 часа българско време.