България загуби от Испания в Самоков с 64:85

Женският национален отбор на България загуби от Испания с 64:85 във втория си мач от група J във втората фаза на квалификациите за Евробаскет 2027. Срещата се игра в „Арена СамЕлион“ в Самоков.

Българките започнаха уверено срещу испанския състав и спечелиха първата част с 21:20. Домакините продължиха да поддържат близък резултат и на полувремето Испания водеше само с една точка – 38:37.

Гостите вдигнаха темпото през третата четвърт и постепенно увеличиха преднината си. Испания спечели периода с 25:16, а преди последните 10 минути водеше с 63:53.

В заключителната част испанките запазиха контрола върху двубоя и добавиха още 22 точки срещу 11 за България, за да стигнат до крайния успех с 85:64.

Борислава Христова беше най-резултатна за българския състав с 15 точки и 4 борби. Кайла Хилсман завърши с дабъл-дабъл – 13 точки и 11 борби. За Испания Ияна Мартин реализира 26 точки и направи 5 асистенции. Статистиката за двубоя е публикувана в официалните данни на ФИБА.

България остава с една победа и една загуба в група J след успеха над Хърватия с 91:74 на 11 ноември. Следващият мач на националките е срещу Чехия на 17 ноември.

В квалификационната група са още Испания, Чехия и Хърватия, като първите два отбора продължават към финалите на Евробаскет 2027. Форматът предвижда всеки тим да изиграе по шест мача – на разменено гостуване.

Преди началото на ноемврийските срещи селекционерът Таня Гатева заяви пред bTV: „От години работим за този момент. Вярвам в отбора.“