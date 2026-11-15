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Спортът по ТВ в неделя (15 ноември)

15 Ноември, 2026 06:00 860 1

  • спортът по телевизията-
  • телевизионна програма-
  • футбол-
  • нба-
  • нфл

Футбол от Лигата на нациите, ATP Finals, НБА, НФЛ, ски и волейбол са сред акцентите в неделната спортна програма

Спортът по ТВ в неделя (15 ноември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Футболът от Лигата на нациите е сред големите акценти в спортната телевизионна програма днес, 15 ноември. В неделя са насрочени двубоите Грузия – Унгария, Беларус – Албания, Франция – Турция, Испания – Англия и Белгия – Италия. В програмата има още мач от Втора лига, баскетбол от Испания и НБА, тенис от ATP Finals, волейбол, НФЛ, ски и фигурно пързаляне.

Сутрешна програма

  • 07:40, Eurosport 2: колоездене – Критериум Сайтама, мъже.
  • 08:30, MAX Sport 2: голф – DP World Tour Championship.
  • 10:45, Eurosport: ски алпийски дисциплини – първи манш на слалом за мъже от Световната купа в Леви.
  • 13:45, Eurosport: втори манш на слалома в Леви.

По Eurosport 2 междувременно са предвидени състезанията по колокрос в Хаме – при жените от 14:40 и при мъжете от 15:55. Вечерта каналът ще излъчи и голф от PGA тура – Шампионата на Остин.

Баскетбол, тенис и български футбол

  • 12:30, MAX Sport 1: ATP Finals в Торино.
  • 13:00, Diema Sport: Леида – Манреса от Лига Ендеса.
  • 13:00, Diema Sport 2: Валенсия – Коруня от Лига Ендеса.
  • 13:30, NOVA Sport: Уникаха – Жирона.
  • 15:30, Diema Sport: Берое – Вихрен от Втора лига.
  • 18:00, NOVA Sport: Барселона – Обрадойро.

MAX Sport 1 предлага още излъчвания от ATP Finals в 15:30, 19:00 и 21:30. На MAX Sport 2 от 15:45 е волейболният мач Богданка Люблин – Жешов от Таурон лига, а от 19:00 започва финалът за Суперкупата на Италия.

Футболът вечерта

  • 16:00, Diema Sport 3: Латвия – Армения.
  • 17:15, MAX Sport 4: Гранада – Лас Палмас от Ла Лига 2.
  • 19:00, Diema Sport 2: Грузия – Унгария.
  • 19:00, Diema Sport 3: Беларус – Албания.
  • 21:45, Diema Sport 2: Франция – Турция.
  • 21:45, Diema Sport 3: Испания – Англия.
  • 21:45, NOVA Sport: Белгия – Италия.

В програмата за 15 ноември са посочени и двубоите Кипър – Черна гора, Финландия – Сан Марино и Хърватия – Чехия, като част от тях са разпределени по платените спортни канали и платформата Play Diema Xtra.

НБА, НФЛ и останалите акценти

В 18:00 RING ще излъчи финала при мъжете от Premier Padel Tour. От 20:00 по Diema Sport е мачът от НБА Филаделфия 76сърс – Индиана Пейсърс, а по MAX Sport 3 започва срещата от НФЛ Грийн Бей Пакърс – Минесота Вайкингс. В 21:10 Eurosport включва волна програма при танцовите двойки от Гран при на САЩ по фигурно пързаляне, след което от 23:05 е надпреварата при жените.

Късната програма продължава с НБА: от 23:00 по Diema Sport е Финикс Сънс – Лос Анджелис Лейкърс. В 23:20 MAX Sport 2 ще излъчи мача от НФЛ Далас Каубойс – Сан Франциско 49ърс. БНТ 3 допълва спортния ефир с пряко предаване на Световната купа по прескачане на препятствия от Щутгарт в 17:00 и волейболния мач Левски София – ЦПВК в 14:55.


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