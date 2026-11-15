Спортът по ТВ в неделя (15 ноември)

Футболът от Лигата на нациите е сред големите акценти в спортната телевизионна програма днес, 15 ноември. В неделя са насрочени двубоите Грузия – Унгария, Беларус – Албания, Франция – Турция, Испания – Англия и Белгия – Италия. В програмата има още мач от Втора лига, баскетбол от Испания и НБА, тенис от ATP Finals, волейбол, НФЛ, ски и фигурно пързаляне.
Сутрешна програма
- 07:40, Eurosport 2: колоездене – Критериум Сайтама, мъже.
- 08:30, MAX Sport 2: голф – DP World Tour Championship.
- 10:45, Eurosport: ски алпийски дисциплини – първи манш на слалом за мъже от Световната купа в Леви.
- 13:45, Eurosport: втори манш на слалома в Леви.
По Eurosport 2 междувременно са предвидени състезанията по колокрос в Хаме – при жените от 14:40 и при мъжете от 15:55. Вечерта каналът ще излъчи и голф от PGA тура – Шампионата на Остин.
Баскетбол, тенис и български футбол
- 12:30, MAX Sport 1: ATP Finals в Торино.
- 13:00, Diema Sport: Леида – Манреса от Лига Ендеса.
- 13:00, Diema Sport 2: Валенсия – Коруня от Лига Ендеса.
- 13:30, NOVA Sport: Уникаха – Жирона.
- 15:30, Diema Sport: Берое – Вихрен от Втора лига.
- 18:00, NOVA Sport: Барселона – Обрадойро.
MAX Sport 1 предлага още излъчвания от ATP Finals в 15:30, 19:00 и 21:30. На MAX Sport 2 от 15:45 е волейболният мач Богданка Люблин – Жешов от Таурон лига, а от 19:00 започва финалът за Суперкупата на Италия.
Футболът вечерта
- 16:00, Diema Sport 3: Латвия – Армения.
- 17:15, MAX Sport 4: Гранада – Лас Палмас от Ла Лига 2.
- 19:00, Diema Sport 2: Грузия – Унгария.
- 19:00, Diema Sport 3: Беларус – Албания.
- 21:45, Diema Sport 2: Франция – Турция.
- 21:45, Diema Sport 3: Испания – Англия.
- 21:45, NOVA Sport: Белгия – Италия.
В програмата за 15 ноември са посочени и двубоите Кипър – Черна гора, Финландия – Сан Марино и Хърватия – Чехия, като част от тях са разпределени по платените спортни канали и платформата Play Diema Xtra.
НБА, НФЛ и останалите акценти
В 18:00 RING ще излъчи финала при мъжете от Premier Padel Tour. От 20:00 по Diema Sport е мачът от НБА Филаделфия 76сърс – Индиана Пейсърс, а по MAX Sport 3 започва срещата от НФЛ Грийн Бей Пакърс – Минесота Вайкингс. В 21:10 Eurosport включва волна програма при танцовите двойки от Гран при на САЩ по фигурно пързаляне, след което от 23:05 е надпреварата при жените.
Късната програма продължава с НБА: от 23:00 по Diema Sport е Финикс Сънс – Лос Анджелис Лейкърс. В 23:20 MAX Sport 2 ще излъчи мача от НФЛ Далас Каубойс – Сан Франциско 49ърс. БНТ 3 допълва спортния ефир с пряко предаване на Световната купа по прескачане на препятствия от Щутгарт в 17:00 и волейболния мач Левски София – ЦПВК в 14:55.
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