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Сабаленка се извини за ругатня след мача със Свитолина
  Тема: Известни личности

Сабаленка се извини за ругатня след мача със Свитолина

15 Ноември, 2026 06:13 782 1

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Беларуската тенисистка заяви, че реакцията ѝ е била насочена към група зрители, а не към украинската ѝ съперничка

Сабаленка се извини за ругатня след мача със Свитолина - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Арина Сабаленка се извини за ругатня, отправена по време на загубата ѝ от Елина Свитолина на WTA Finals в Индиън Уелс. Втората в световната ранглиста заяви, че думите ѝ не са били насочени към украинската тенисистка, а към малка група зрители от трибуните.

Свитолина спечели мача на 13 ноември с 6:3, 3:6, 6:1 и с успеха си елиминира Сабаленка от турнира. Телевизионни кадри от двубоя показаха как беларуската тенисистка използва нецензурен израз след поредна грешка, докато от трибуните се чуват реакции в подкрепа на Свитолина. Част от публикациите в социалните мрежи представиха думите ѝ като насочени към украински привърженици.

Сабаленка: Реагирах емоционално

В публикация в Instagram Сабаленка написа: „Искам да изясня няколко неща относно последния ми мач. Коментарът ми не беше насочен към Елина. Бях раздразнена от малка група зрители, които агресивно празнуваха грешките ми, и реагирах емоционално в този момент.“

Тя допълни, че е трябвало да изрази раздразнението си по друг начин, и се извини на всички, които са се почувствали засегнати. „Елина изигра невероятен мач и ѝ желая всичко най-добро до края на турнира“, написа Сабаленка.

Свитолина продължи към финала

След края на двубоя Свитолина не се ръкува със Сабаленка. Украинската тенисистка следва политика да не се ръкува с представителки на Русия и Беларус след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Свитолина продължи до полуфиналите, където победи Линда Носкова с 6:2, 6:1. Така тя се класира за финала на WTA Finals, в който ще срещне Мира Андреева.

Източници: wtaq.com, channelnewsasia.com, sports.yahoo.com


САЩ
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