Чикаго Булс спря серията на Минесота

Чикаго Булс записа втора поредна победа в Националната баскетболна асоциация, след като се наложи със 117:106 над Минесота Тимбъруулвс в Минеаполис. Успехът в „Таргет Сентър“ сложи край на серията от пет последователни победи на домакините.

Булс решиха голяма част от мача още през първото полувреме. Чикаго се оттегли на почивката с преднина от 58:45, след като реализира 48,9 процента от стрелбите си от игра и 14 тройки в двубоя. Минесота спечели третата четвърт с 35:30 и намали разликата, но не успя да направи пълен обрат.

В началото на последната част Тимбъруулвс доближиха съперника до шест точки. Чикаго обаче отговори със серия от 15:6 и отново изгради двуцифрен аванс. Според Асошиейтед прес домакините са пропуснали първите си 13 опита за три точки и са завършили мача с 9 успешни стрелби от 38 опита.

Норман Пауъл беше най-резултатен за победителите с 24 точки, като добави 5 борби, 3 асистенции и 2 чадъра. Матас Бузелис допринесе с 18 точки и 9 борби, а Бъди Хийлд и Тре Джоунс записаха по 16 точки от пейката.

Джош Гиди завърши с 8 точки, 8 борби и 5 асистенции. Патрик Уилямс добави 14 точки, а Чикаго спечели борбата под кошовете с 48:43.

Айо Досунму беше най-резултатен за Минесота с 24 точки. Той отбеляза 14 от тях през третата четвърт, когато домакините опитаха да се върнат в двубоя. ЛаМело Бол завърши с 19 точки, 8 борби и 6 асистенции, а Джейдън Макданиълс добави 18 точки.

След успеха Чикаго е с баланс 3-9 и заема 14-о място в Източната конференция. Минесота падна до 9-4, но остава на пета позиция в Западната конференция.

Булс ще гостуват на Кливланд в понеделник, а Тимбъруулвс ще приемат Портланд в следващия си мач.