Жорже Жезуш: Връщане назад за Роналдо няма

Португалия започна новия етап без Кристиано Роналдо с тежка загуба от Дания с 1:4 в Лигата на нациите. След мача селекционерът Жорже Жезуш заяви, че нападателят няма да се върне в националния отбор.

„Той вече не е тук. Липсва като компания, като събеседник, но вече не играе в националния отбор и е решил бъдещето си. Естествено е хората да тъгуват и да помнят какво е направил Кристиано Роналдо за 23 години в националния отбор, но връщане назад няма“, каза Жезуш.

Селекционерът определи представянето на Португалия като по-слабо в защитен план в сравнение с предишния мач срещу Дания като гост. По думите му отборът не е успял да спре атаките на съперника, особено след почивката.

„Мислех, че отборът ще може да се подобри, но не успяхме. Съперникът се оказа по-силен и по-качествен“, заяви Жезуш.

Той обърна внимание и на действията на Жоао Феликс. Според селекционера нападателят не е успял да играе между линиите, а Португалия не е получила очакваното предимство в централната зона. Дания е надделяла именно в този компонент и е успяла да изненада домакините.

Жезуш каза, че загубата се е отразила на емоционалното състояние на футболистите. До мача отборът е бил уверен в способностите си, но след разгрома селекционерът призова да бъде признато представянето на Дания.

„Пораженията винаги са неприятни и се отразяват на емоционалното състояние на играчите. До днес отборът беше изключително уверен в своите сили, но сега трябва да отдадем дължимото на Дания“, каза той.

Селекционерът допълни, че ако Португалия вече си беше гарантирала място в следващия кръг, в мача в Кардиф би използвал други футболисти.

Жезуш защити и решението да бъде отдадена почит на Роналдо. „Той го заслужи за всичко, което направи за националния отбор и Португалия“, заяви наставникът.