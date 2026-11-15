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ЦСКА проучва възможността за трансфер на Оскар Кортес

ЦСКА проучва възможността за трансфер на Оскар Кортес

15 Ноември, 2026 09:15 896 2

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22-годишното крило е собственост на Рейнджърс и играе под наем в Уракан. Колумбиецът има договор с шотландския клуб до 2029 г

ЦСКА проучва възможността за трансфер на Оскар Кортес - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА проучва възможността да привлече колумбийското крило Оскар Кортес, съобщава „Мач Телеграф“. 22-годишният футболист в момента играе под наем в аржентинския Уракан, но договорът му е с шотландския Рейнджърс.

Кортес е сред играчите, наблюдавани от скаутското звено на „червените“ заради намерението на клуба да засили конкуренцията по фланговете на атаката. До този момент няма официално потвърждение от ЦСКА за отправена оферта или започнали преговори.

Рейнджърс преотстъпи футболиста на Уракан през януари 2026 г. Сделката е за сезон 2026 и включва опция за откупуване. При представянето на наема шотландският клуб обяви:

„Оскар Кортес е отзован от наема си в Спортинг Хихон и ще се присъедини към аржентинския Уракан за сезон 2026 с опция за откупуване.“

В аржентинското първенство колумбиецът е записал 32 участия, 4 гола и 5 асистенции. Той е започнал като титуляр в 30 от срещите си. Последният му гол дойде на 7 ноември при успеха на Уракан с 2:0 като гост на Архентинос Хуниорс.

Кортес се разписа и при победата с 3:1 над Белграно на 3 март. Според Opta Analyst той е натрупал 2426 игрови минути в аржентинската лига през годината.

Основната пречка пред евентуален трансфер в ЦСКА е дългосрочният договор на Кортес с Рейнджърс, който изтича през лятото на 2029 г. Според данни, цитирани от „Мач Телеграф“, пазарната оценка на футболиста достига 3 млн. евро.

Кортес се присъедини към Рейнджърс след престой в Ланс. За шотландския клуб е записал 21 участия, преди да бъде преотстъпен последователно на Спортинг Хихон и Уракан.

Засега интересът на ЦСКА остава на ниво проучване. За да се стигне до сделка, столичният клуб ще трябва да договори условията както с Рейнджърс, така и с Уракан, ако аржентинският тим реши да използва опцията си за откупуване.



София / България
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