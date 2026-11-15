Испания и Англия решават битката за върха в Лигата на нациите

Испания и Англия се изправят един срещу друг в решаващия шести кръг на група А3 от Лигата на нациите. Двубоят ще се играе на стадион „Метрополитано“ в Мадрид и започва в 21:45 часа българско време. Испания се нуждае от равенство, за да запази първото място, докато Англия трябва да спечели, за да оглави класирането.

Световният шампион влиза в срещата с пълен актив от пет победи. В предишния кръг Испания спечели с 2:0 при гостуването си на Чехия, а успехът удължи серията на отбора до 43 мача без загуба в редовното време – 34 победи и 9 равенства. Тимът на Луис де ла Фуенте вече си осигури участие в елиминационната фаза за четвърти пореден път. В предишните три издания испанците достигнаха до финала.

Де ла Фуенте има и впечатляващ домакински баланс. Под негово ръководство Испания не е губила на собствен терен, а последното поражение пред публика в страната е от Швейцария през септември 2022 г.

Англия запази шансовете си за първото място след успеха с 2:1 над Хърватия. Победата осигури на „Трите лъва“ място в четвъртфиналите и възможност да атакуват върха в последния мач от груповата фаза.

Отборът на Томас Тухел не е губил като гост повече от четири години. Англичаните обаче ще трябва да прекъснат серията на Испания, ако искат да завършат първи. В първия мач между двата състава в турнира Испания спечели с 3:2 на „Уембли“.

Хари Кейн, който се разписа при успеха над Хърватия и постави нов рекорд за голове за Англия, определи предстоящия двубой като възможност за реванш. „Това е перфектната възможност в неделя да се опитаме да докажем себе си“, заяви капитанът пред ITV.

Англия има само две победи в последните десет срещи с Испания, при едно равенство и седем поражения. Сред загубите е финалът на Евро 2024, завършил 2:1 за испанците. Испания спечели и първия мач от настоящата Лига на нациите, което поставя гостите в ситуация, при която само победа ще им позволи да завършат на върха.

Срещата ще бъде излъчена по DIEMA SPORT 3.