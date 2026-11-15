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Български талант с 10 гола за 8 мача в Реал Мадрид
  Тема: Български спортни успехи

Български талант с 10 гола за 8 мача в Реал Мадрид

15 Ноември, 2026 10:14 706 3

  • павлин златков-
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12-годишният Павлин Златков получи висока оценка за началото си в Infantil B след преминаването от Леванте

Български талант с 10 гола за 8 мача в Реал Мадрид - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

12-годишният български нападател Павлин Златков има 10 гола в 8 мача за Infantil B на Реал Мадрид от началото на сезона. Младият футболист премина през лятото от Леванте в академията на испанския гранд, а представянето му привлече вниманието на специализираната страница Fabrica Madrid.

„Павлин Златков е страхотен. Пристигна това лято от Леванте и се адаптира много бързо“, се посочва в анализа.

В него Златков е описан като левичар с естествен голов инстинкт и добри технически качества. Отбелязва се и умението му да играе с гръб към вратата, да задържа топката и да се включва в изграждането на атаките.

Според оценката българинът често се връща назад, за да получи топката, и се изтегля към фланговете. По този начин създава допълнителни затруднения за защитата, вместо да остава постоянно между централните бранители.

Сред силните му страни са още движението в наказателното поле и способността да предвижда къде ще попадне топката. Анализът откроява и удара му с левия крак, като посочва, че изстрелите му често са насочени към горните ъгли на вратата.

Официалният сайт на Реал Мадрид потвърждава, че Златков е част от Infantil B от 2026 г., след като преди това е играл за Леванте. През септември той вече записа силен мач за новия си отбор, като отбеляза три гола при победата с 6:2 срещу Вия Роса.

Fabrica Madrid определя преминаването му в академията на Реал Мадрид като „страхотен трансфер“. Следващото развитие на сезона ще покаже дали 12-годишният българин ще запази резултатността си и ще продължи да се утвърждава в школата на мадридчани.

Български талант с 10 гола за 8 мача в Реал Мадрид
Снимка: realmadrid.com


Испания
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