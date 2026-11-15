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Осем решаваши срещи в груповата фаза на Лигата на нациите днес

Осем решаваши срещи в груповата фаза на Лигата на нациите днес

15 Ноември, 2026 10:43 389 0

  • лига на нациите-
  • испания англия-
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Испания и Англия се изправят отново в битка за първото място, а Италия и Франция спорят за върха в група А1

Осем решаваши срещи в груповата фаза на Лигата на нациите днес - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Осем мача от последния кръг в груповата фаза на Лигата на нациите ще се изиграят в неделя. Най-голям интерес предизвикват срещите Испания – Англия и Белгия – Италия, които могат да определят първите места в две от групите на Лига А.

Испания и Англия излизат един срещу друг от 21:45 часа на стадион „Метрополитано“ в Мадрид. Двата отбора са с по 12 точки в група А3. Испанците спечелиха първия двубой между съперниците с 3:2 на „Уембли“, а нов успех или равенство ще им осигури предимство в борбата за върха.

По същото време Белгия приема Италия в друг решаващ мач от Лига А. Италия и Франция имат по 10 точки в група А1, докато Белгия е с 9. Италия вече победи Франция с 3:1 в предишния кръг, а Белгия спечели с 2:1 срещу Турция.

Франция ще играе с Турция в последния си мач от груповата фаза. Турският отбор е без спечелена точка в групата, докато Франция, Италия и Белгия запазват шансове за челната позиция.

Програмата започва в 16:00 часа с Кипър – Черна гора и Латвия – Армения. Черна гора е сред лидерите в група C2 и ще търси нов успех срещу Кипър, след като спечели първата среща между двата тима с 2:1. Латвия и Армения ще определят развръзката в другия мач от групата.

От 19:00 часа са двубоите Беларус – Албания и Финландия – Сан Марино. Албания води в група C1 с 12 точки, а Беларус е втори преди директния сблъсък. В другия мач Финландия ще се стреми да затвърди позицията си срещу Сан Марино.

Последният мач от вечерта е Хърватия – Чехия. Англия победи Хърватия с 2:1 в предишния кръг, а Испания се наложи с 2:0 над Чехия. Резултатите оставиха Испания и Англия с равен актив преди прекия им сблъсък.

Победителите в групите от Лига А ще продължат към четвъртфиналите. След края на груповата фаза предстои жребий за елиминационната фаза и плейофите, насрочен за 20 ноември.


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