Арсен Венгер няма да се кандидатира за президент на ФИФА и няма да се изправи срещу настоящия ръководител на световната футболна централа Джани Инфантино. Решението е взето след период на размисъл, продължил около два месеца и половина.

L'Équipe и The Athletic съобщават, че Венгер не се очаква да подаде кандидатура. The Times и The Telegraph представят решението като окончателно оттегляне от надпреварата. Към този момент няма официално съобщение от ФИФА или лично изявление на французина, но крайният срок за подаване на кандидатури е 18 ноември.

Според публикациите бившият мениджър на Арсенал е стигнал до извода, че възможностите му да спечели изборите са ограничени. Допълнителен фактор е нежеланието му да се отдалечава от футбола на терена.

Президентският пост във ФИФА би го насочил основно към административни, политически и управленски задачи. Венгер предпочита да остане свързан със спортно-техническото развитие на играта, което е в основата на настоящата му работа в организацията.

През август, след оттеглянето на спорен проект за привличане на частни инвеститори във футболния бизнес на ФИФА, Венгер заяви: „Решението за оттегляне на проекта беше абсолютно необходимо, защото твърдо вярвам в независима ФИФА, която служи на нашия спорт с ангажираност, прозрачност и почтеност.“

Джани Инфантино обяви през май 2026 г., че ще се кандидатира за нов мандат като президент на ФИФА. Вотът ще се проведе на 18 март 2027 г. по време на конгреса на централата в Рабат, Мароко.

Сред имената, свързвани с възможно участие срещу Инфантино, са почетният президент на Японската футболна асоциация Козо Ташима и бившият футболист Рамон Вега. Оттеглянето на Венгер премахва един от най-разпознаваемите потенциални кандидати, които можеха да обединят част от европейската опозиция срещу действащия президент.

Венгер е директор по глобалното развитие на футбола във ФИФА от ноември 2019 г. Преди това 22 години ръководи Арсенал, като напуска мениджърския пост през 2018 г.