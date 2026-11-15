Милан и Рома следят Алехандро Балде, твърди Романо

Милан и Рома продължават да следят левия бек на Барселона Алехандро Балде. Това заяви трансферният журналист Фабрицио Романо, според когото испанският национал остава име, което италианските клубове наблюдават преди следващите трансферни прозорци.

Романо уточни, че агентът на футболиста Жорже Мендеш е предложил Балде на Милан и на други клубове от Италия по време на летния трансферен прозорец. Милан и Рома са сред отборите, които познават ситуацията около играча и поддържат добри отношения с португалския агент.

През лятото Барселона е оценявала правата на Балде на между 50 и 60 милиона евро при постоянен трансфер. Тази сума поставя сериозно финансово препятствие пред Милан и Рома, тъй като към нея трябва да бъде добавена и заплатата на футболиста.

„Който иска да вземе Балде, дори под наем, трябва да отчете заплатата му“, каза Романо. По негови данни левият бек получава около 5,5 милиона евро нетно годишно възнаграждение. При сделка за шест месеца клубът, който го привлече, ще трябва да поеме значителен разход само за възнаграждението му.

Според Романо Балде е получил малко игрово време и иска да играе по-често. Засега няма потвърдена оферта от Милан или Рома, нито договореност за трансфер. Възможността за наем зависи от решението на Барселона, докато постоянният трансфер би изисквал инвестиция от десетки милиони евро.

Заради комбинацията от трансферна цена и заплата бъдещето на Балде остава отворено. Милан и Рома са сред клубовете, които следят ситуацията, но конкретна сделка все още не е постигната.