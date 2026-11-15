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България с първи световни шампиони по батут при 11-12-годишните
  Тема: Български спортни успехи

България с първи световни шампиони по батут при 11-12-годишните

15 Ноември, 2026 12:34 542 1

  • скокове на батут-
  • ивилин маджаров-
  • елена михайлова-
  • нандзин-
  • световно първенство

Ивилин Маджаров и Елена Михайлова спечелиха златото в смесените синхронни скокове в Нандзин

България с първи световни шампиони по батут при 11-12-годишните - 1
Снимка: Министерство на младежта и спорта
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ивилин Маджаров и Елена Михайлова спечелиха световната титла по скокове на батут при 11-12-годишните. Българският тандем триумфира в новата дисциплина смесени синхронни скокове на първенството в Нандзин, Китай.

Двамата получиха 45.60 точки във финала и останаха начело на класирането. Сребърните медали спечелиха представителите на Япония Юдзуки Кикукава и Ичика Цузуку с 44.68 точки, а бронзовите отличия отидоха при руснаците Виктор Бабаев и Елисавета Зверева, които събраха 44.49 точки.

Така Маджаров и Михайлова станаха първите български световни шампиони в тази възрастова група и дисциплина. Разликата с японския тандем беше 0.92 точки, а с третите в класирането – 1.11 точки.

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов поздрави младите състезатели за успеха.

„Въпреки тежките условия, при които тренират, тези деца изкачиха България на световния връх в един олимпийски спорт! Огромна радост, но и огромна отговорност за нас! Елена Михайлова и Ивилин Маджаров записаха имената си със златни букви в историята като първите световни шампиони в новата дисциплина смесен синхрон в своята възрастова група на световното първенство в Китай. Браво, деца! Гордеем се с вас! Поздравления за всички треньори и родители!“

Българското участие в категорията донесе още две четвърти места в синхронните скокове. Световното състезание по батут в Нандзин продължава до 15 ноември.


Китай
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