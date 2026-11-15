Раул започна със загуба начело на Реал Овиедо

Раул Гонсалес започна треньорския си път в професионалния футбол със загуба. В дебюта на легендата на Реал Мадрид и испанския национален отбор начело на Реал Овиедо домакините отстъпиха с 1:2 на Жирона в мач от 14-ия кръг на испанската Сегунда дивисион.

Реал Овиедо поведе веднага след почивката. В 46-ата минута Алберто Рейна засече с глава центриране на Иляс Чайра и даде преднина на домакините. Жирона обаче реагира бързо и стигна до пълен обрат в рамките на 15 минути.

Абел Руис изравни в 58-ата минута, а Олександър Пишчур вкара втория гол за гостите пет минути по-късно. Според анализа на „АС“ и двете попадения са дошли след грешки в защитата на Овиедо. Домакините опитаха да отговорят с промени в състава, но не успяха да стигнат до нов гол.

„Двата гола, които ни вкараха, можеха да бъдат избегнати. Въпреки това си тръгвам с много неща от видяното днес“, заяви Раул Гонсалес след мача. Той определи двубоя като равностоен и подчерта, че футболистите са дали всичко от себе си.

„Ще продължим да работим със същото желание“, добави треньорът на Реал Овиедо, който пое отбора след раздялата с Хулиан Калеро. Клубът представи Раул като наставник на първия състав с договор до юни 2028 г.

Преди началото на срещата на „Карлос Тартие“ бе запазена минута мълчание в памет на подинспектора от испанската национална полиция Хуан Хосе Родригес, известен като Хота, и служебното му куче Дени. Двамата загинаха на 10 ноември при взрив на самоделно взривно устройство в Овиедо, докато полицаи реагирали на сигнал за стрелба. При инцидента бе тежко ранен и друг служител.

Хота и Дени обичайно участваха в охраната около стадиона по време на футболните срещи. Паметта им бе почетена в седмицата, в която градът бе разтърсен от трагедията.

След поражението Реал Овиедо е девети във временното класиране с 21 точки. Жирона се изкачи на третата позиция с 24 точки, като двата отбора са разделени от три пункта след 14 изиграни мача.

Следващият двубой на тима на Раул е гостуване на Кордоба на 22 ноември от 14:00 часа. Мачът ще бъде втори за новия треньор начело на Овиедо и първи шанс за отбора да прекъсне негативния старт на новото ръководство.

Източници: as.com, oviedo-hoy.es, apnews.com