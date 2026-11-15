България е пета сила по кикбокс в Европа

България завърши на пето място в общото класиране на нациите на Европейското първенство по кикбокс за мъже и жени в Скопие, Северна Македония. Родните представители завоюваха общо 26 медала - 10 златни, 5 сребърни и 11 бронзови, което ни нареди веднага след по-многобройните отбори на Унгария, Турция, Италия и Великобритания.

В последния ден на първенството в столицата на югозападната ни съседка Диян Димитров, Атанас Атанасов и Али Юзеир триумфираха с европейските титли в своите категории в стил К1. Димитров, който е представител на клуб "Десант", спечели финала в категория до 67 кг срещу представителя на Чехия Лукас Худлер. Победният му пример беше последван от Атанас Атанасов. Състезателят на клуб "Шуменска крепост" триумфира в категория до 71 кг след успех над Фуркан Арда (Турция). Драматичен развой на финала при 86 килограмовите донесе европейското злато на Али Юзеир. Представителят на клуб "Вокил" спечели оспорвания сблъсък срещу французина Хасан Хамилкаро с обрат в заключителните секунди.



България триумфира с отборната титла в стил Пойнт файтинг при жените. По пътя към първото място Христина Андонова, Калина Бояджиева, Александра Георгиева и Моника Петкова постигнаха четири последователни победи над тимовете на Норвегия, Унгария, фаворитките от Италия и Великобритания.



Индивидуални отличия в Скопие получиха Калина Бояджиева, която беше избрана за най-добър състезател на татами при жените и Христо Калайджиев - определен за най-добър съдия на ринга. Бояджиева спечели два златни медала в категория +70 кг в стиловете Пойнт Файтинг и Лайт контакт.



Още едно признание за страната ни след като Христо Маринов получи съдийски клас "А" от Световната асоциация на кикбокс организациите (WAKO). По този начин България има 7 от общо 105 рефери с този клас в целия свят. В разговор с председателя на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай Марио Иванов техническият директор на централата Сами Саво сподели, че българските съдии в ринговите дисциплини са сред най-елитните в кикбокса в световен мащаб.