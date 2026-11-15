Николай Михайлов: Време е за отговорност във футбола

Николай Михайлов отправи остри критики към управлението на българския футбол и призова за незабавно поемане на персонална отговорност. Бившият вратар на националния отбор публикува в социалните мрежи открито писмо до ръководството на футбола у нас.
Позицията е публикувана след загубата на България с 0:5 от Исландия в Пловдив в Лигата на нациите, съобщи „24 часа“. В нея Михайлов заявява, че проблемите не могат да бъдат обяснени само с един мач, треньор или футболист.
„Проблемът не е само в отделен мач, отделен треньор или отделен футболист. Проблемът е в цялостното състояние на българския футбол и в начина, по който той се управлява“, написа Михайлов.
Той постави под въпрос практиката отговорността за състоянието на спорта да бъде търсена единствено в предишното ръководство на Българския футболен съюз. В публикацията си бившият национал направи пряка препратка към управлението на баща си Борислав Михайлов.„Боби Михайлов ви беше виновен в продължение на 20 години. А сега кой е виновен? Аз ли???“
Според Николай Михайлов през последните години са давани обещания за промяна, без зад тях да следват ясни действия, измерими резултати и дългосрочна стратегия. Той посочи като проблеми липсата на визия, тревожното състояние на детско-юношеските школи и недостатъчните условия за развитие на младите футболисти и треньорите.
Бившият вратар критикува и цикъла, при който единична победа води до кратка еуфория, а след нея отново настъпват оправдания и застой. По думите му така се пропускат таланти, губят се поколения и се възпрепятства развитието на треньори.
Михайлов настоя ръководните фактори да представят конкретен план, ясни цели и прозрачност за постигнатото и непостигнатото. Той подчерта, че националният отбор и фланелката на България носят отговорност, която не може да бъде заменена с поредни обещания.„Стига обещания! Стига оправдания! Време е за отговорност!“
Николай Михайлов е избран за Футболист №1 на България през 2011 година. Той има дългогодишна кариера като вратар на националния отбор.
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