Николай Михайлов: Време е за отговорност във футбола

Николай Михайлов отправи остри критики към управлението на българския футбол и призова за незабавно поемане на персонална отговорност. Бившият вратар на националния отбор публикува в социалните мрежи открито писмо до ръководството на футбола у нас.

Позицията е публикувана след загубата на България с 0:5 от Исландия в Пловдив в Лигата на нациите, съобщи „24 часа“. В нея Михайлов заявява, че проблемите не могат да бъдат обяснени само с един мач, треньор или футболист.

„Проблемът не е само в отделен мач, отделен треньор или отделен футболист. Проблемът е в цялостното състояние на българския футбол и в начина, по който той се управлява“, написа Михайлов.

Той постави под въпрос практиката отговорността за състоянието на спорта да бъде търсена единствено в предишното ръководство на Българския футболен съюз. В публикацията си бившият национал направи пряка препратка към управлението на баща си Борислав Михайлов.

Според Николай Михайлов през последните години са давани обещания за промяна, без зад тях да следват ясни действия, измерими резултати и дългосрочна стратегия. Той посочи като проблеми липсата на визия, тревожното състояние на детско-юношеските школи и недостатъчните условия за развитие на младите футболисти и треньорите.

Бившият вратар критикува и цикъла, при който единична победа води до кратка еуфория, а след нея отново настъпват оправдания и застой. По думите му така се пропускат таланти, губят се поколения и се възпрепятства развитието на треньори.

Михайлов настоя ръководните фактори да представят конкретен план, ясни цели и прозрачност за постигнатото и непостигнатото. Той подчерта, че националният отбор и фланелката на България носят отговорност, която не може да бъде заменена с поредни обещания.

Николай Михайлов е избран за Футболист №1 на България през 2011 година. Той има дългогодишна кариера като вратар на националния отбор.