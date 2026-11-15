Петър Хубчев: Българският футбол има нужда от търпение

Петър Хубчев определи основните проблеми пред българския футбол и заяви, че страната има нужда от собствен подход, повече тренировки и търпение към младите играчи. Бившият национал и селекционер говори пред предаването „Арена спорт“ на БНТ при откриването на мемориален барелеф на Ферарио Спасов в Ловеч.

Барелефът е иницииран и реализиран от Фондация „Футболни ветерани Ловеч“. Хубчев си спомни за Ферарио Спасов като за треньор, който е можел да гледа мачове спокойно, без да обижда колеги и без да прави компромис с обективността си.

„В момента футболът в Ловеч е на нула. В Ловеч имаме условия, но нямаме отбор. Нямам представа защо се стигна дотук. В Ловеч проблем имат всички видове спорт“, каза Хубчев.

Според бившия селекционер България не може да пренася механично моделите на водещите футболни държави. Той посочи Франция и Германия като примери, с които страната не може да се сравнява при сегашния обем на тренировките.

„Гледаме световните сили във футбола и искаме да пренесем нещата едно към едно. Трябва да се съобразим с нашия манталитет. Прекалено малко тренираме, за да се мерим с големи сили“, заяви Хубчев.

Той добави, че в българския футбол има прекалено много президенти, които нямат общо със спорта. Въпреки че вече не е пряко ангажиран с футбола, Хубчев каза, че постоянно мисли за него.

„Често оставам сам вкъщи и постоянно мисля за футбола. Не съм вътре във футбола и не искам да ангажирам никого с моето мнение“, каза той.

Хубчев свърза представянето на националния отбор и с ограниченото участие на български футболисти в двата най-популярни клуба у нас. Той припомни традиционната теза, че силните ЦСКА и Левски са предпоставка за силен национален отбор, но постави под въпрос как може това да се случи при малкия брой българи в съставите им.

„С колко българи сме играли последното дерби? ЦСКА започна с един. Левски с двама или трима. Какво общо има това с националния отбор?“, попита бившият селекционер.

Според Хубчев младите таланти често получават прекалено високи оценки след само два или три добри мача. Той предупреди, че ранните разговори за трансфери могат да създадат погрешни очаквания у футболистите.

Като пример Хубчев посочи разговор с Феликс Мабат, според когото 19-годишен играч трябва да поддържа високо ниво в продължение на три години. „Ние ги правим големи таланти след три мача. Трябва повече тренировка и повече търпение“, каза той.

Хубчев, който е бронзов медалист от световното първенство през 1994 година, заяви, че предпочита да остане встрани от медийния шум и да живее със семейството си. Той определи коментарите около футбола като тежки и изрази благодарност към професионалистите, с които е работил.

Източник: bntnews.bg