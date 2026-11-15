Никола Цолов събра стотици фенове в София при завръщането си в България преди финалните стартове от сезона във Формула 2. Пилотът се срещна лично с почитатели и представи новата колекция на своя бранд.

Събитието продължава до 18:00 часа, а интересът към него е довел до над 800 предварителни заявки. Десетки фенове изчакват реда си за снимка и лична среща с българския състезател.

Софийската среща се провежда в кратката пауза преди решаващата част от сезона. Цолов ще участва в последните два кръга от календара на Формула 2 – в Катар от 27 до 29 ноември и в Абу Даби от 4 до 6 декември.

„С изкачването си по кариерната стълбица, която се надяваме да го отведе до самия връх, времето му става все по-ценно и ограничено. Подобни събития са рядкост за организиране, затова сме изключително благодарни, че днес ни е отделил време да бъде тук с нас“, заяви организаторът Пламен Вълков пред Gong.bg.

По думите му Цолов е щастлив от възможността да се срещне с привържениците си и е благодарен за подкрепата, която получава от българската общественост.

„Той е много щастлив от тази организирана възможност да се срещне с феновете си и е изключително благодарен за подкрепата от българската общественост, като самият той е много развълнуван“, каза още Вълков.

Срещата в София се състоя няколко дни след обявяването на новата роля на Цолов в системата на Ред Бул. През 2027 г. той ще бъде резервен пилот на Ред Бул и Рейсинг Булс, докато продължава подготовката си за евентуално преминаване във Формула 1.

Преди това 19-годишният българин трябва да завърши сезона във Формула 2. След състезанията в Катар и Абу Даби ще стане ясен и окончателният резултат от първата му пълна кампания в шампионата.