Барселона получи четири оферти за Фермин Лопес

Барселона е получил четири оферти от клубове от Висшата лига за Фермин Лопес, като всяка от тях е на стойност около 100 милиона евро. Информацията е на каталунския вестник „Спорт“ и е цитирана от FootballTransfers и Goal.

Според публикациите силното представяне на 23-годишния полузащитник срещу Атлетико Мадрид е засилило интереса към него. Челси и Манчестър Юнайтед са посочени като най-активните кандидати, а имената на другите два английски клуба не са уточнени.

Челси вече е отправял предложение за Лопес през лятото. Тогава сумата е била 70 милиона евро, но Барселона и спортният директор Деко са я оценили като недостатъчна. Според Goal настоящите предложения от английски клубове достигат 100 милиона евро и надхвърлят офертите, които каталунците са получили по време на предишния трансферен период.

На фона на засиления интерес самият футболист не показва намерение да напуска. След победата на Барселона с 6:1 над Алавес на 31 октомври Лопес коментира пред „Мундо Депортиво“ интереса на Манчестър Юнайтед: „Не обръщам внимание на такива новини. Искам да остана в Барса възможно най-дълго и се надявам да завърша кариерата си в този клуб.“

Това е втора публична позиция на Лопес през последните седмици, с която той заявява желанието си да продължи развитието си в Барселона. Клубът също не е дал знак, че е готов да преговаря за продажбата му, въпреки размера на предполагаемите оферти.

Каталунският клуб планира нова среща с представителите на полузащитника, за да подобри финансовите условия по договора му. Барселона и Лопес се споразумяха през януари 2026 г. контрактът му да бъде удължен до 30 юни 2031 г.

Сделката запази клаузата за откупуване от 500 милиона евро. Според испанските публикации обаче развитието на Лопес през последните месеци е променило позицията му в състава и клубът иска договорът да отразява по-добре ролята му.

Конкретните предложения от четирите английски клуба не са официално потвърдени от Барселона. Засега наличната информация сочи, че интересът е реален, но намерението на футболиста е да остане на „Камп Ноу“.