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Ненад Минакович ще ръководи Естония – България

Ненад Минакович ще ръководи Естония – България

15 Ноември, 2026 15:04 414 0

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37-годишният сръбски съдия ще бъде главен арбитър в последния мач на България от Лигата на нациите

Ненад Минакович ще ръководи Естония – България - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Сърбинът Ненад Минакович ще ръководи последния мач на българския национален отбор по футбол в Лигата на нациите. 37-годишният арбитър от Нови Сад ще изведе Естония и България на 16 ноември от 19:00 часа на стадион „А Ле Кок Арена“ в Талин.

Назначението е за двубоя от група C4 на турнира. Сръбска съдийска бригада ще поеме срещата, като помощници на Минакович ще бъдат Никола Борович и Бошко Божович. Четвърти съдия е Новак Симович.

В системата за видеоарбитраж ще работят други двама сръбски съдии – Момчило Маркович, който е определен за главен ВАР-съдия, и Павле Томич, негов асистент. Делегацията включва още съдийски наблюдател от Австрия и делегат на УЕФА от Република Ирландия.

Минакович е сред водещите сръбски арбитри и през последните два сезона ръководи срещи в Шампионската лига. През настоящата година той има пет мача, сред които двубоят между германския Щутгарт и норвежкия Викинг.

УЕФА посочи Минакович за съдия на Щутгарт – Викинг в Шампионската лига, а специализираните данни за назначенията му през сезона включват още мачове в Лига Европа, Лигата на конференциите и Лигата на нациите.

Предстоящият двубой в Талин е последният за България в настоящото издание на турнира. Назначението на съдийския екип е публикувано в навечерието на срещата, която е част от заключителния кръг на груповата фаза.


Естония
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