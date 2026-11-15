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Ламин Ямал с друг номер за сблъсъка с Англия
  Тема: Известни личности

Ламин Ямал с друг номер за сблъсъка с Англия

15 Ноември, 2026 15:30 364 0

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Крилото на Барселона ще замени обичайния си номер 19

Ламин Ямал с друг номер за сблъсъка с Англия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ламин Ямал ще носи номер 10 в националния отбор на Испания за домакинството срещу Англия от Лигата на нациите. Крилото на Барселона обичайно играе с №19, но ще облече една от най-престижните фланелки в испанския футбол за ключовия двубой в Мадрид.

Промяната стана възможна, след като редовният носител на номер 10 Дани Олмо отпадна от лагера на Испания заради контузия. В предишния мач срещу Чехия фланелката беше носена от Виктор Муньос, но за срещата с Англия той ще премине към №19.

Ямал пропусна победата на Испания с 2:0 над Чехия заради проблем с коляното. Преди двубоя с Англия селекционерът Луис де ла Фуенте потвърди, че 19-годишният футболист е възстановен.

„Той е в перфектно състояние“, заяви Луис де ла Фуенте.

Очаква се Ямал да започне като титуляр и да поеме водеща роля в атаката на Испания. Връщането му дава на домакините още една опция по фланга в мач, който може да окаже влияние върху подреждането в групата.

Испанският отбор пристига в срещата след победата с 2:0 над Чехия. В този мач Ямал остана извън състава, а Муньос използва освободения номер 10.

Сега ролите са разменени. Ямал ще играе с №10 срещу „Трите лъва“, докато Муньос ще носи №19. Двубоят в Мадрид е следващото изпитание за испанците в Лигата на нациите, а вниманието ще бъде насочено и към физическото състояние на младата звезда след контузията.


Испания
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