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Националният отбор се връща в София след слаб интерес

Националният отбор се връща в София след слаб интерес

15 Ноември, 2026 16:20 687 5

  • национален отбор-
  • лига на нациите-
  • българска армия-
  • евро 2028-
  • български футбол

Трите домакинства в Лига на нациите бяха в Пловдив, а мачът с Исландия събра между 500 и 1150 зрители според различни публикации

Националният отбор се връща в София след слаб интерес - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Националният отбор на България ще се завърне в София за домакинските си мачове през 2027 г. след слабия зрителски интерес към трите срещи в Пловдив от тазгодишното издание на Лигата на нациите. Като възможни арени се обсъждат реконструираният стадион „Българска армия“ и Националният стадион „Васил Левски“, съобщава Sportal.

Трите домакинства на България се проведоха на стадион „Христо Ботев“. Тимът загуби от Люксембург с 1:2, завърши 0:0 с Естония, а в петък отстъпи на Исландия с 0:5. Sportal посочва общо 6410 зрители в трите двубоя – 4300 срещу Люксембург, 960 срещу Естония и 1150 срещу Исландия. Други медии съобщиха за около или под 500 души на последния мач, което показва разминаване в отчетения брой публика.

Поражението от Исландия остави България без шанс за изкачване в по-горната дивизия на турнира. Последният мач на тима в група C4 е гостуването на Естония на 16 ноември.

Връщането на националния отбор в София идва след откриването на обновения стадион „Българска армия“. Съоръжението беше официално открито на 31 октомври с двубоя между ЦСКА и Славия, а домакините получиха разрешение да го използват за официалните си срещи.

Според Sportal ръководството на ЦСКА няма да възрази националният тим също да играе на стадиона. Другата възможност е „Васил Левски“, където България прие Испания, Турция и Грузия в световните квалификации през миналата есен. Конкретният избор на арена за следващите домакинства все още не е обявен.

България ще научи съперниците си в квалификациите за европейското първенство през 2028 г. на 6 декември. Жребият ще се проведе в Белфаст, като отборите ще бъдат разпределени в 12 групи от по четири или пет състава.

Квалификационната фаза ще започне през март 2027 г. и ще продължи до ноември същата година. Програмата на България ще зависи от състава на групата. При група от четири отбора през март са предвидени две контроли, а през юни – още две. Ако тимът попадне в група от пет състава, през юни може да изиграе две европейски квалификации.

УЕФА планира след Евро 2028 да промени формата на националните състезания. „Новите формати ще подобрят конкурентния баланс и ще намалят броя на мачовете без значение“, заяви президентът на централата Александър Чеферин.


София / България
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