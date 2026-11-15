Страхотна новина за Малена Замфирова: българската звезда се завърна на пистата

Малена Замфирова отново е на сняг, но засега тренира със ски. Българската сноубордистка продължава възстановяването си след тежката контузия, която получи през март в чешкия зимен център Шпиндлерув Млин, където беше пометена от скиор.
17-годишната спортистка премина през няколко тежки операции и допълнителни интервенции. Сега тя постепенно се връща към натоварванията, без да форсира процеса. Целта ѝ е отново да участва в състезанията от Световната купа по сноуборд, но на преден план остава възстановяването.
„Ските са много по-лесни“
Замфирова отново е на пистата заедно с брат си Тервел, който е бронзов медалист в паралелния гигантски слалом от Игрите в Милано и Кортина.„Ските са много по-лесни, стъпила съм и на двата си крака. Алпийският сноуборд изисква много голяма прецизност, сила и баланс. Все още не се чувствам достатъчно сигурна на един кант“, каза Малена Замфирова пред bTV.
Разликата между двете дисциплини е съществена заради начина, по който се разпределят натоварванията и се поддържа балансът. Затова тренировките със ски са част от постепенния път на българката обратно към сноуборда.
Тренировки и физиотерапия
Замфирова продължава да тренира и да посещава физиотерапия. Тя подготвя тялото си за следващия етап от възстановяването, който ще определи кога ще може да се върне към пълноценни тренировки и състезания.„Всеки ден се боря това да стане възможно - тренирам, ходя на физиотерапия и подготвям тялото си. Травмата е много тежка и за съжаление ще отнеме повече време, отколкото ми се искаше“, заяви сноубордистката.
След инцидента тя вече направи няколко крачки извън традиционната рехабилитация. През септември отново е карала мотор, а преди това се е качила и на кайтсърф.
Замфирова получи подкрепа и от конкурентите си в световния сноуборд. Те ѝ пожелаха бързо възстановяване и завръщане на пистите, докато българката продължава подготовката си за нов старт в кариерата.
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