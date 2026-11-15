Тото Волф проговори за бъдещето на Кими Антонели и евентуален трансфер във Ferrari

Шефът на Mercedes Тото Волф не се притеснява, че световният шампион във Формула 1 Кими Антонели може някой ден да премине във Ferrari. Според него причината е лоялността на младия италианец и неговото семейство.

„Защото Кими и семейството му са лоялни хора“, заяви 54-годишният Волф пред германския вестник Bild am Sonntag. Цитатът е част от интервю, в което ръководителят на Mercedes коментира бъдещето на най-младия шампион в историята на Формула 1.

Антонели спечели титлата на 20 години

Антонели си гарантира световната титла четири състезания преди края на сезона, когато беше на 20 години и 68 дни. Така той стана най-младият шампион във Формула 1. Италианецът е и първият световен шампион от страната си след Алберто Аскари през 1953 г.

Mercedes спечели и титлата при конструкторите в Бразилия, седмица след като Антонели си осигури първото място при пилотите в Мексико. След триумфа си младият състезател изрази привързаността си към „Сребърните стрели“.

Сравнение с Михаел Шумахер

„Той каза, че изобщо не може да си представи да кара за друг тим, освен за Mercedes“, коментира Тото Волф.

Волф беше попитан дали Антонели вече е по-популярен в Италия, отколкото Михаел Шумахер по време на годините му във Ferrari. Отговорът му беше кратък: „Определено. Все пак той е италианец.“

Шумахер спечели пет от своите седем световни титли с Ferrari. Волф обаче посочи, че италианските фенове са приели Антонели, въпреки че той се състезава за основния съперник на Скудерията.

Ръководителят на Mercedes си припомни реакцията на тифозите след победата на Антонели на домашната му писта в Монца. „Тифозите сега носят фланелка на Ferrari, но с шапка на Mercedes“, отбеляза Волф.

Източници: bild.de, sport.sky.de